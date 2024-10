Violencia en la corte: condenado por asesinato arremete contra familia de la víctima

En la corte, un hombre condenado por asesinato interrumpió el impactante testimonio de la familia de la víctima, provocando un caos que requirió intervención policial.

La sala se encontraba en el momento de las declaraciones finales, cuando el acusado, conocido como Cosby, no pudo contenerse más.

La corte había hecho una contundente declaración sobre la necesidad de justicia, señalando que el único lugar para "animales como él" era la prisión, donde debía cumplir su condena.

Estas palabras marcaron un punto de no retorno para el acusado, quien interrumpió a la familia de la víctima con un estallido de improperios, gritando “¿de qué m**** estás hablando?”. La situación escaló rápidamente, mientras el acusado intentó abalanzarse sobre la familia de la víctima, forzando a los oficiales de la corte a intervenir y retirarlo de la sala.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La situación se tornó aún más tensa en los pasillos de la corte, donde la familia del acusado, visiblemente alterada, declaró ante los medios. “Todo este juicio ha sido una broma”, declaró un familiar de Cosby, asegurando que el resultado parecía estar predeterminado desde el inicio y afirmando que hubo inconsistencias en el testimonio del detective a cargo.

La familia del acusado ha mantenido, hasta el último momento, su desconfianza en el proceso judicial, sugiriendo que el veredicto de cadena perpetua estaba decidido de antemano.

El caso remonta a un intento de venta en 2020, cuando Lacayo y su noviodecidieron vender un par de populares zapatillas Yeezy por alrededor de 900 dólares. La pareja, con gran entusiasmo, pensaba que la venta sería una manera rápida de obtener ingresos adicionales.

Sin embargo, el intento de venta resultó en un ataque mortal, en el cual Lacayo perdió la vida tras ser alcanzada por una bala. Su novio, testigo y sobreviviente de la tragedia, relató a los jurados la terrible escena, en la que él y su “novia de la secundaria” quedaron atrapados en medio de un violento robo. Aunque el novio logró sobrevivir, el trauma y la pérdida han dejado una marca permanente.

Durante el proceso, la defensa argumentó que el acusado, Cosby, no fue el responsable del disparo que acabó con la vida de Lacayo. Alegaron que el testigo principal, el novio de la víctima, estaba confundido y que no podía asegurar con certeza quién fue el que disparó. No obstante, el jurado finalmente encontró suficientes pruebas para condenarlo, y el veredicto de cadena perpetua, la mínima condena obligatoria por el delito de asesinato, fue impuesto.

El caso ha generado indignación, sobre todo por la inusitada explosión de violencia del acusado en la corte, que para la familia de Lacayo representa la culminación de una larga lucha por justicia. Por su parte, la familia de Cosby sigue sosteniendo que el juicio estuvo plagado de irregularidades y que el proceso fue una parodia de justicia.