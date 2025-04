Héroe salva a bañista de morir ahogado

Fernando Carrera estaba de visita desde Carolina del Sur, disfrutando de una caminata por la playa junto a su familia cuando escuchó los desesperados gritos de alguien que se estaba ahogando. Sin pensarlo dos veces, saltó a la acción, convirtiéndose en un héroe inesperado en las costas de Singer Island.

Fue el sábado a las 6 de la tarde en Ocean Reef park en donde este heroico rescate ocurrió.

Carrera, quien salvó a 3 personas de ahogarse, dice:

“Vi que no había tiempo para pensarlo mucho y por eso la única oración que me salió fue dios que por favor sea este mi último día”

Fernando Carrera quien caminaba por la playa con su familia repentinamente oyó los gritos de alguien quien se ahogaba.

“Me alejo un poco más y miró y digo Wao es, está difícil, pero también miró para todos lados y me di cuenta que había gente, pero nadie se estaba tirando”, dice.

Y sin pensarlo se lanzó al agua a ayudar al bañista

“Entonces entre nadando y caminando llego a él ahí y le gritaba. Quédate conmigo. Quédate conmigo ya casi llego”.

El video celular grabado por la familia muestra el momento en que Fernando llega a la orilla con el adolescente cuando de repente oye que hay dos personas más ahogándose

“ y me doy vuelta y estaban más adentro todavía, pero sin pensarlo me tiro de nuevo y voy y llego ahí y la muchacha me decía, eran dos adolescentes, salva a mi hermano salva a mi hermano y yo le digo no vení para acá vos también se vienen los dos conmigo no te vas a quedar acá”

Y así fue, logró llegar a la orilla con ambos adolescentes. Para ese momento autoridades ya habían llegado incluso con el helicóptero. Ese día las autoridades señalaron que 5 personas en total casi se ahogan en la playa.

Para Fernando, haber ayudado era la única opción

“Yo te digo la verdad yo sabía que si esas personas se ahogaban y yo estaba mirando ahí en la playa no iba a poder vivir conmigo el resto de mi vida”

Carrera asegura que es un momento que jamás olvidará—y que, si volviera a ocurrir, no dudaría en hacerlo de nuevo.