Retiro en España: regresan a la tierra de sus abuelos y bisabuelos para jubilarse

Cada vez más personas en edad de retirarse buscan España como un lugar donde pasar esos años, porque ya no generan los mismos ingresos que en la etapa laboral, y a las razones económicas se suma la vida social más amigable en ese país.

La mayoría son latinoamericanos que se sienten atraídos por la tierra de sus antepasados, que salieron de España para hacerse “la America”, como le decían por entonces.

Juana Gonzalez Baldriche es uno de los tantos casos. Nos contó que dejó toda su vida en Cuba para buscar una vida mejor, y dice que la encontró en Zaragoza, donde vive una de sus hijas y nietos.

Rafael Torrens se fue de Estados Unidos donde trabajó como inmigrante durante 20 años y se retiró en Jerez de la Frontera, Andalucía.

“Yo a este país yo le agradezco todo porque me dio todo. Pero a la hora que llegas a una edad y ya no vas a trabajar es hora de irte. Por eso ves personas que en Estados Unidos están jubiladas, tienen 70 u 80 años y los ves trabajando en una cosita, en un part time, porque no les alcanza”.

El costo de vida en Estados Unidos, sobre todo en salud y vivienda para los jubilados, es uno de los motivos que impulsa a muchas personas emigrar de manera legal a España. Fernando Martínez, Secretario de Estado español de la Ley de Memoria Democrática, nos dijo que esas personas buscan la tranquilidad que hay en España y vincularse de nuevo con sus antepasados.

Por su parte, Juan Manuel de Hoz, de la organización Centro de Descendientes Españoles Unidos, cuenta que la Ley de Memoria Democrática le esta abriendo la puerta a todos los nietos de españoles incluso le da la oportunidad a aquellos bisnietos siempre y cuando vayan por la vía del bisabuelo varón que haya mantenido la nacionalidad.

Fernando Martínez considera que entre 750 mil y 800 mil personas podrán adquirir la nacionalidad española, mediante la llamada “Ley Nietos”, como se la conoce popularmente.

Los consulados españoles con mayor demanda, en el mundo, son los de Buenos Aires y La Habana.

Juana recuerda que apenas llegó a España en 2022 tuvo su atención de salud, gratuita, y que gasta 5 Euros en medicamentos, 4 en total.

La ley de Memoria Democrática también tiene su lado solidario, al contemplar casos como el de Agustín Montesinos, que fue beneficiado por la Ley de Memoria Democrática

“La mitad del cuerpo se me empezó a debilitar, no sabia porqué, 15 días después ya no me podía mover”.

Gracias a la Ley de Memoria Democrática obtuvo su ciudadanía española y accedió en tiempo record a un tratamiento para la esclerosis multiple, en Europa. Agradecido, dice que el Cónsul Adjunto de España en Buenos Aires, el señor Juan Alvar Merino Cubillo le cambió la vida.

Por su parte, más allá de su retiro en la madre patria, Rafael les recuerda a todos que él cubano, sin importar el país donde viva, ya sea Estados Unidos, China, España o donde sea, dice.

Y Juana define su nueva vida en España, como persona retirada, de una manera esperanzadora, al decir que se siente muy feliz.

En el consulado de España, en Miami, se tramitan más de 17 mil expedientes de la Ley de Memoria Democrática. Son de personas que nacieron en Florida. Aunque la ley vence el 21 de octubre de este 2025, se van procesar todas las solicitudes, mas allá del tiempo que demore su resolución