Comida Como Cura: el poder de la alimentación

Nacida y criada en Puerto Rico, la Dra. Ana M. Negrón es doctora bilingüe en medicina de familia certificada por la junta y autora del libro “Nourishing the Body and Recovering Health: The Positive Science of Food” publicado por Sunstone Press.

Su libro es un antídoto a nuestra dependencia de los productos farmacéuticos para todo problema de salud. Vegana desde hace más de 30 años, la Dra. Negrón nos educa y nos empodera para recuperar la salud volviendo a nuestras raíces de la tierra. Leer más aquí.