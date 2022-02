Evelisse Capó recibió su licenciatura de Ciencias en Ingeniería en Purdue University y su Doctorado de Farmacia en University of the Sciences in Philadelphia.

Mientras practicaba farmacia clínica, fue testigo del dolor y el sufrimiento de muchos pacientes con enfermedades crónicas en hospitales e instituciones de atención a largo plazo. Al cuestionar la efectividad del enfoque convencional para tratar enfermedades como el cáncer, la diabetes y las enfermedades del corazón, buscó y completó la capacitación en múltiples programas de certificación de nutrición basados en plantas.

Dejando atrás la farmacia tradicional, la Dr. Capó fundó The Food Pharmacy (thefoodpharmacy.com) y Farmacia en La Cocina (www.farmaciaenlacocina.com) convirtiéndose en “Farmacéutica de alimentos”.

Actualmente ayuda a las personas a utilizar los alimentos como medicina para prevenir y manejar una amplia variedad de problemas de salud.

Está certificada internacionalmente en Medicina de Estilo de Vida y es graduada del Certificado de Nutrición Basada en Plantas de CNS y eCornell. Evelisse es la Directora Ejecutiva de Programas en Español y Contenido Culinario para el Centro de Estudios de Nutrición de T. Colin Campbell.

Evelisse es facilitadora certificada del Programa de Alimentos para la Vida (Food for Life) de PCRM y colaboró en el Estudio de Nutrición en el Lugar de Trabajo GEICO coordinado por el Centro de Investigaciones Clínicas de Washington.

Además, es miembro activa de la Junta y ponente de la organización sin fines de lucro Casa Vegana de La Comunidad en Puerto Rico. Evelisse vive en el estado de Florida y comparte su vida con su esposo, sus cuatro hijos, y sus tres perritas.



