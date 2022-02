La Dra. Saray Stancic es la directora de educación médica del Comité de Médicos para una Medicina Responsable, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC dedicada a promover la medicina preventiva, especialmente una mejor nutrición y estándares más altos en la investigación.

Como directora de educación médica del Comité de Médicos, trabaja para desarrollar y apoyar programas y campañas innovadores para llevar la nutrición a base de plantas a la vanguardia del tratamiento y la educación médica.

Miembro del Comité de Médicos desde hace mucho tiempo, la Dra. Stancic se presentó varias veces en la Conferencia Internacional sobre Nutrición en Medicina, dirigió un esfuerzo para eliminar con éxito un restaurante de comida rápida del Hospital Universitario en Newark, Nueva Jersey, y apareció en el podcast The Exam Room, donde describió cómo su diagnóstico de esclerosis múltiple la llevó a una dieta y un estilo de vida a base de plantas.

La Dra. Stancic produjo el documental Code Blue, que tiene como objetivo dar a conocer las brechas críticas en el estado actual de la medicina y proporcionar soluciones para el uso de la medicina de la nutrición y el estilo de vida para abordar las enfermedades crónicas. También es autora del libro “What's Missing from Medicine: Six Lifestyle Changes to Overcome Chronic Illness”.

En el 2020, recibió el Premio de Inspiración de la Asociación Médica Estadounidense presentado por la Sección de Mujeres Médicas. Las nominaciones provienen de estudiantes de medicina, y el premio sirve para honrar y reconocer a los médicos que han ofrecido su tiempo, sabiduría y apoyo a lo largo de las carreras profesionales de otros médicos, residentes y estudiantes.

La Dra. Stancic también fue jefa de enfermedades infecciosas para el hospital de Veteranos de Hudson Valley en Nueva York y líder de medicina traslacional para Roche / Genentech Pharmaceuticals, donde dirigió ensayos clínicos en el campo de la hepatitis viral y el VIH.

Tiene una triple certificación en medicina interna, enfermedades infecciosas y medicina del estilo de vida. Se graduó de la Escuela de Medicina de Nueva Jersey en 1993.

En 1995, como médico residente de tercer año, la Dra. Stancic fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Ese imprevisto desafío de salud cambió el curso de su vida, tanto a nivel profesional como personal.

Ella relata su historia personal en este artículo escrito en el 2014 para la página Forks over Knives y en este artículo publicado por el Centro de Estudios de Nutrición de T. Colin Campbell.

