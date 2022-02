Nacida y criada en Puerto Rico, la Dra. Ana M. Negrón es doctora bilingüe en medicina de familia certificada por la junta y autora del libro “Nourishing the Body and Recovering Health: The Positive Science of Food” publicado por Sunstone Press.

Su libro es un antídoto a nuestra dependencia de los productos farmacéuticos para todo problema de salud. Vegana desde hace más de 30 años, la Dra. Negrón nos educa y nos empodera para recuperar la salud volviendo a nuestras raíces de la tierra.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Por 20 años, Negrón ha cocinado con sus pacientes como aspecto íntegro de su consulta en Pensilvania, donde ayuda a sus pacientes a hacer una transición a una dieta basada en alimentos de plantas integrales para reducir inflamación, ayudar a prevenir o tratar una amplia variedad de condiciones médicas crónicas, como la obesidad, hipertensión, colesterol alto, hiperlipidemia, diabetes, artritis, reflujo ácido, disfunción eréctil, acné, asma, cánceres, y aliviar la necesidad de muchos medicamentos.

Ella da conferencias a médicos de familia y grupos comunitarios sobre el rol de los alimentos de plantas en la práctica médica. Negrón es miembro de la facultad en la Residencia de Medicina de Familia Crozer en Springfield PA.

La Dra. Negrón es parte del Comité Asesor de Médicos por una Medicina Responsable. Desde 1999 ha sido voluntaria en clínicas para personas sin seguro médico.

Asimismo, está certificada por la Junta Americana de Médicos de Familia y es miembro de la Sociedad de Médicos Graduados de la Facultad de Medicina de la UPR. Obtuvo el certificado eCornell en nutrición a base de plantas, forma parte de la oficina de oradores de la American Vegan Society y es miembro de las juntas directivas de Casa Vegana de la Comunidad y del Centro de Estudios de Nutrición T. Colin Campbell.

Además, le fue otorgado el Premio Campeón de la Comunidad, un Premio a la Mejora de la Comunidad, y un Premio al Liderazgo por la Cámara de Comercio de Phoenixville.

Su visión e ideales se reflejan en esta declaración: "En mi práctica médica como en mi vida privada, tengo un claro sentido de propósito: promover la alfabetización alimentaria a base de plantas, reducir el sufrimiento, y limitar el daño a nosotros mismos y a nuestro entorno".

https://greensonabudget.org