Hoy es jueves 21 de marzo y estas son las principales noticias del día:

1.- Agentes policiales dispararon a un hombre armado que intentaba huir, después de recibir una parada de tráfico. El sospechoso fue llevado al hospital donde se encuentra en condición crítica. El tiroteo ocurrió anoche en Brownsville, luego de que este hombre supuestamente se negara a acatar una orden de los oficiales. Tras la angustia de los vecinos y peatones, la policía recuperó el arma que tenía el sospechoso.

2.- El FBI ofrece una recompensa de 10 mil dólares para lograr la captura de Joshua Campos, de 22 años, sospechoso de asesinato. Según el informe policial disparó mortalmente a un hombre identificado como Demetrius Harris, de 26 años, luego de una pelea por un estacionamiento en un complejo de apartamentos del suroeste de Miami-Dade. El sujeto podría estar armado y la policía lo considera peligroso. Si tiene alguna información llame al número del FBI, 1-800-225-5324.

3.- En Cuba, 19 organizaciones opositoras están llamando a una transición democrática “urgente” en la isla, y exigen la liberación de todos los presos políticos. Mientras tanto aquí en Miami, una organización del exilio convocó a una marcha en apoyo a quienes protestaron en Cuba. Será el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, saliendo desde "La Antorcha a los Martires" en la avenida 2506 hasta la Casa del Preso.

4.- Vecinos del complejo de apartamentos International Park, en el suroeste de Miami, piden se investiguen supuestas irregularidades con la asociación de condominio. En conversación exclusiva con Telemundo 51 contaron que tenían que haber celebrado elecciones en noviembre y no las han hecho. Además este miércoles los convocaron a una reunión porque llegó el momento de la recertificación por los 40 años y se necesita más de 9 millones de dólares para arreglos. Según la denuncia de los residentes, no es la primera vez que entregan su dinero y no ven las reparaciones.

5.- Miami se llena de música. Miles de personas de todo el mundo disfrutaran de grandes festivales que reúnen lo mejor de la música electrónica. Uno en Hialeah, otro en Virginia Key. El Afterlife llega nuevamente a Key Biscayne y pronto en el centro de Miami, con Ultra que recibirá unas 165,000 personas en el transcurso de tres días. La policía ha puesto en práctica medidas para garantizar la seguridad en los eventos, y habrá bomberos y unidades de rescatistas atentos a cualquier emergencia.