Hoy es lunes 7 de junio y estas son las principales noticias del día:

1.- Un hombre disparó dentro de una vivienda en Homestead y mató a su novia y a un jovencito de 15 años. Los disparos hirieron también a un adulto y a otros dos menores, que fueron ransportados al hospital Kendall Regional. El responsable huyó y se quitó la vida de un disparo, cuando la policía intentaba negociar con él.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

2.- La policía de Miami-Dade dijo que el ataque que la madrugada del domingo dejó tres personas muertas y cinco heridas fue realizado desde dos vehículos. Los responsables abrieron fuego contra los asistentes a una fiesta en la intersección de la calle 104 y la 109 court del suroeste, en Kendall.

3.- Amanece tras las rejas el conductor de un Maserati robado, que protagonizó una persecución policial por Broward y Miami-Dade, en la que un agente de la policía resultó herido. Devonta Keon, de 32 años, y un pasajero de 30, enfrentan a cargos por robo en mayor cuantía y por eludir a las fuerzas del orden.

4.- La línea de cruceros Royal Caribbean anunció que seis de sus barcos comenzarán a navegar desde puertos de Florida y Texas este verano. El primero será el Freedom of the Seas, que partirá el 2 de julio desde el puerto de Miami. Al día siguiente, el Odyssey of the Seas zarpará de Port Everglades, en Fort Lauderdale.

5.- Los cantantes Farruko, Lunay y Myke Towers participarán en el primer espectáculo masivo en Miami. Junto a la leyenda del rap, Snoop Dog, serán los protagonistas del 'Thriller Live Concert Series', un espectáculo de 4 horas que combinará música y combates de boxeo. Se realizará el 19 de junio en el estadio de los Marlins, sin restricciones.