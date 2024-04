Hablan los familiares de las mujeres muertas en violento accidente en Hialeah

MIAMI, Florida - El dolor y la angustia embargan a la familia García en Hialeah. Bob García, padre de Yalina García y cuñado de Gloria Hernández, no encuentra consuelo tras la tragedia que golpeó a su familia. Su hija Yalina y su cuñada Gloria perdieron la vida en un impactante accidente automovilístico, mientras que su esposa, Liliana Hernández, se debate entre la vida y la muerte en el hospital. El fatídico suceso tuvo lugar el pasado martes en la intersección de la avenida 5 y la calle 4 del sureste de la ciudad.

"Mi hija llegaba todos los días del trabajo y yo estaba sentado ahí. Ella venía, me daba un beso y me decía: 'Papi, te quiero'. Ya eso no lo voy a tener más. ¿Sabes lo que es eso? ¿Por qué me quitaron eso? Por culpa de unos muchachos irresponsables", lamenta Bob García, visiblemente afectado por la tragedia.

El portavoz del Departamento de Policía de Hialeah, Eddie Rodríguez, reveló que el conductor responsable del accidente era un adolescente de apenas 15 años, sin licencia de conducir, quien tomó el vehículo de sus padres para dar un paseo. Esta imprudente acción desencadenó una serie de eventos que acabaron en tragedia para la familia García.

"Desgració una familia: prima, la esposa de él, la cuñada. Desgració una familia", expresó Andy García, otro familiar de las víctimas, con voz entrecortada por la emoción.

Los familiares de las víctimas cuestionan la responsabilidad de los padres del joven conductor y exigen respuestas. "¿Qué estaban haciendo esos padres? ¿Los padres aquí no son responsables con la vida de sus hijos? ¿Cómo esos niños tenían una llave del carro? Esos muchachos tenían que haber ido a una velocidad de más de 60 millas", señala Bob García, demandando justicia para su familia.

Las autoridades policiales revelaron detalles escalofriantes sobre la velocidad a la que conducía el adolescente antes del fatal impacto. "Este joven está manejando a 83 millas por hora dos segundos antes del impacto con el carro en el que iban esas tres señoras", afirmó Eddie Rodríguez, describiendo la escena del accidente con crudeza.

Si bien algunos testigos afirmaron que el adolescente había respetado la señal de pare, la policía refuta estas afirmaciones. Las cámaras de seguridad revelaron que la conductora del vehículo impactado detuvo su marcha en la señal de pare, pero al continuar fue embestida por el automóvil conducido por el adolescente, desacreditando así la versión inicial.

"Yo lo que quiero es que haya justicia. Solamente eso", declara Bob García, mostrando su anhelo por un desenlace justo en medio de su dolor.

Finalmente, el portavoz del Departamento de Policía de Hialeah confirmó que el joven conductor enfrentará graves cargos legales. "Él (conductor de 15 años) va a enfrentar dos cargos de homicidio vehicular y tres cargos por manejar sin licencia causando muerte por heridas", sentenció Eddie Rodríguez, subrayando la gravedad de las consecuencias de sus acciones irresponsables.