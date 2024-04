Incendios forestales en Miami-Dade: más de 270 acres afectados por las llamas

MIAMI, Florida - "En estos momentos, hay dos incendios forestales principales en el suroeste de nuestro condado. Un incendio de 100 acres cerca de la avenida 157 y la calle Bird Road que está contenido en un 90 por ciento y el otro incendio de 170 acres cerca en la avenida 137 que está contenido en un 45 por ciento", así actualizaron los bomberos de Miami-Dade (MDFR, por sus siglas en inglés) lo que ocurre con las llamas que los han mantenido trabajando desde el fin de semana.

El domingo por la tarde 18 unidades de bomberos respondieron a un incendio forestal cerca de la avenida 137 y la calle 8 en el suroeste de Miami-Dade para apoyar al Servicio Forestal de Florida en sus esfuerzos por extinguir el incendio.

Desde entonces hasta la mañana de este lunes, las unidades de bomberos de Miami-Dade estuvieron patrullando la zona para asegurarse de que el incendio no amenazara propiedades o estructuras cercanas, y además trabajaron para apagar varios pequeños incendios que se iban produciendo en la zona, informó MDFR.

Imágenes exclusivas del incendio de maleza en el suroeste de Miami, cerca de la calle 8 y la avenida 137. Se estima que el incendio se ha extendido hasta unos 30 acres.

El Servicio Forestal de Florida es quien lidera las labores para controlar las llamas y permanece en el lugar trabajando para apagar los incendios.

"Nuestros bomberos no se encuentran en el lugar del incendio en estos momentos, pero permanecen en modo de espera para responder como sea necesario", aclaró MDFR.

Recuerdan los bomberos que debido a estos incendios, las condiciones de neblina y humo persistirán durante todo el día. "Le recordamos a las personas que padezcan de afecciones respiratorias que limiten su exposición al humo, especialmente si tienen un mayor riesgo de sufrir efectos relacionados con las partículas en el aire", dijeron en un comunicado de prensa este lunes.

Para evitar los efectos en la salud de los residentes, las autoridades recomiendan mantener el aire en espacios interiores lo más limpio posible. "Mantengan las puertas y ventanas cerradas. Haga que su aire acondicionado recircule el aire hasta que las condiciones mejoren. Si tiene asma o alguna otra enfermedad pulmonar, asegúrese de seguir las recomendaciones de su médico".

El domingo hubo algunos cierres de las vías cercanas al incedio más grande, lo que causó importantes perturbaciones en el tráfico y el transporte público.

Dory Doval, residente del área, expresó su preocupación el domingo. “Me preocupa por el viento y verlo tan cerca de la calle me preocupa y ahí hay cables de electricidad".

Quienes conducían al atardecer por el suroeste del condado, alcanzaron a ver cómo el sol se escondía detrás del extenso y espeso humo. Julio Pérez, residente del área, compartió su experiencia: “Venía manejando y tuve que desviarme hacia la 127 porque no pude cruzar por ahí… No sé cómo se ocasionó eso porque no había tanta sequía pero un fuego bastante grande”.