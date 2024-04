Joven cantante deslumbra con su voz: lo llaman el José José cubano

No es José José, pero si lo escuchamos con los ojos cerrados, no hay duda de que nos hace revivir al mismísimo príncipe de la canción.

Hablamos del joven cantante cubano, Elio Veliz, quien se ha vuelto viral en redes sociales, por el gran parecido de su voz con la del recordado cantautor mexicano.

Desde La Habana, Cuba, esta joven promesa conversó con Telemundo 51.

Y tanto impresiona su voz, que incluso los hijos de José José, ya lo siguen en redes sociales y hasta han hablado con él. Elio no puede creer todo lo que le está pasando y nos contó cuáles son sus planes como artista.

Veliz es un joven artista cubano de 22 años, cuya voz ha impresionado a Sarita, la hija menor de José José.

“Es wow, es que no tengo palabras de verdad. Y Dios mío es algo como te digo, que me regresa a mi infancia, me regresa a ver a mi papá en el estudio”, dice Sarita Sosa, impresionada por la voz del joven cubano.

Su talento lo ha viralizado en redes sociales y ya muchos incluso lo llaman: el José José cubano.

“Bueno yo me siento muy feliz porque nunca pensé que la vida fuera a dar este giro tan hermoso, siento a mucha gente que me apoya, mucha gente que me manda muchos mensajes bonitos”, señala desde Cuba, Elio Veliz.

Cuenta que su pasión por el canto y por la leyenda mexicana comenzó desde muy pequeño.

“Mi mamá desde pequeña escuchaba a José José y yo quería como niño en fin, quería que mi mamá me prestara atención y yo convertirme en el ídolo de mi mamá”.

Patty Lavalle, quien fue amiga del príncipe de la canción desde muy joven, también quedó deslumbrada con la voz de Elio.

"¿S i José José estuviera vivo, tu crees que estaría contento de ver a Elio Veliz interpretando de esa forma?", le preguntamos a Lavalle.

"Yo creo que no solo estaría impresionado, sino que además hubiera ido a Cuba a abrazarlo personalmente, porque José José era una persona muy generosa, muy sencilla, muy humilde y el aprecia mucho a la gente que amaba sus canciones", responde quien también es representante de artistas.

Ademas de rendir tributo al artista que tanto admira, Elio también quiere dar conocer su propia música.

"Muchas personas se han acercado porque tienen mucho interés en mí, pero yo estoy esperando salir de Cuba para hacer mi carrera", dice.

“Yo creo que hay varias personas que están estarían dispuesta a hacer algo grande con él, porque precisamente las personas que a mí me hablaban de él, son personas del medio que me decían,, es un talento, es una joya, que no hay que esculpir, es un diamante, así que lo primero que tenemos que hacer es sacarlo de Cuba y traerlo con nosotros”, señala Lavalle.

Sara Sosa, hija de José José, dice que "el hecho de que Elio está agarrando al mundo por sorpresa, me da muchísima alegría, porque bien merece Cuba, tener más artistas saliendo de ahí”.

Elio tiene varios familiares en EEUU, así que ellos podrían ayudarlo a venir y comenzar su carrera… por ahora está dedicado a terminar de grabar las ultimas canciones que le faltan de José José como parte del homenaje al artista que tanto admira.