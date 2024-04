Detenido por meterse a robar a la casa de su novia en la Pequeña Habana, según la policía

MIAMI, Florida - Este domingo por la tarde, agentes de la policía de la ciudad de Miami detuvieron a un sospechoso en relación con un robo con allanamiento de morada en un edificio de apartamentos ubicado en la calle dos del suroeste y la avenida 19 en la Pequeña Habana. Una mujer informó a las autoridades que su novio irrumpió en la casa mientras ella estaba con su bebé.

El sospechoso inicialmente huyó de la escena, pero luego del trabajo policial pudo ser detenido en el área después de horas de búsquedaa. La policía utilizó a la unidad canina y un helicóptero en la zona para poder localizarlo.

Muchos de los residentes que viven en el vecindario no pudieron acceder a sus hogares por un largo tiempo. Fue una situación muy tensa para algunos de ellos. "Cómo dos horas ... nos dicen que es posiblemente que esté armado pero no saben si está armado o no… está es la primera vez… lleva hace rato dando vuelta el helicóptero y me asusta nunca ha pasado esto aquí en este barrio", dijo en su momento Regla Durán, una de las vecinas afectadas.

Afortunadamente, no se reportaron heridos. La rápida respuesta de la policía y la detención del sospechoso brindan un alivio a la comunidad, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.