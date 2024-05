En video: Dueño del bote antes y después de la muerte de la menor en Biscayne Bay

MIAMI, Florida - Un nuevo video muestra al supuesto navegante antes y después del accidente mortal que causó la muerte de Ella Riley Adler, de 15 años, en Biscayne Bay durante el fin de semana.

El punto de vista del video, obtenido el viernes por Telemundo 51, es el muelle directamente detrás de la casa de Carlos Guillermo Alonso, de 78 años, en Coral Gables.

"Esta fue una tragedia impensable y nuestros corazones están con Ella y su familia," dijo Lauren Krasnoff, la abogada de Alonso, en un comunicado. "Esperamos que este video ayude a acabar con algunos de los terribles y falsos rumores que circulan sobre Bill (Carlos Alonso), quien está absolutamente devastado."

En el video, se ve a Alonso desatando su barco Boston Whaler de 42 pies poco después de las 3 p.m. del sábado y llevándolo al agua. Luego, alrededor de las 4:30 p.m., Alonso es visto regresando al muelle detrás de su casa y amarrando el barco.

"Como muestra el video, Bill estaba solo. No estaba bebiendo y no tenía ni idea de que podría haber golpeado a alguien – estacionó el barco en su casa, estaba tranquilo, no limpió el barco y no intentó esconder nada," dijo Krasnoff. "Bill continuará cooperando con las autoridades de todas las maneras posibles."

El abogado de la familia Adler dijo el viernes que no tenían comentarios sobre la investigación.

La adolescente de 15 años fue fatalmente golpeada alrededor de las 4 p.m. mientras practicaba esquí acuático aproximadamente a una milla al oeste de Mashta Point en Key Biscayne, según funcionarios de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, en inglés).

El martes, los investigadores localizaron el barco de Alonso atracado detrás de su casa en el vecindario de Hammock Oaks. Él estaba operando el barco y era su único ocupante en el momento del incidente.

Un informe de la FWC no menciona si podría enfrentar cargos. Los funcionarios también dijeron que Alonso estaba cooperando con la investigación, que sigue en curso.