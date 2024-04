El éxodo venezolano: Una travesía de dolor y esperanza rumbo a Estados Unidos

MIAMI, Florida - Los números no mienten. Durante los últimos dos años, la situación en Venezuela ha llevado a un éxodo masivo de ciudadanos que buscan desesperadamente un futuro mejor tanto para ellos como para sus hijos. Este éxodo ha llevado a muchos a atravesar peligrosos caminos, como la selva del Darién, en busca de seguridad y oportunidades en otros países.

José Gregorio Matheus, un venezolano de 33 años de edad oriundo de Trujillo, recientemente cruzó la selva del Darién. Él relata: “$3,000 por persona o $3,500 por persona sin comer bien y dormir en hoteles. La corrupción en los países es fuerte y más con los migrantes. En México la corrupción está en migración. Los mismos, los mismos agentes de migración te roban así, sin nada. Te dicen son dame tantos pesos, si no te dejo pasar y así se mueve la situación”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Durante los primeros tres meses del año en curso, los venezolanos han representado el mayor número de exiliados que han decidido atravesar la peligrosa selva, que sirve como frontera natural entre Panamá y Colombia. Matheus reflexiona sobre la situación política en su país: “Y luego de estas elecciones que vienen creo que va a ser la ola de migración o de migrantes más grande que va a tener Venezuela en la historia”.

Wilfredo Allen, abogado en inmigración, señala la dificultad de obtener asilo: “Así que el camino es el asilo y ganar asilo es muy difícil. La gran mayoría van a perder el asilo y eventualmente corren un riesgo de ser devueltos a su país”. En el 2023, los venezolanos también fueron el mayor número de migrantes que cruzaron el Darién en su trayecto hacia Estados Unidos o Canadá.

Patricia Andrade, activista comunitaria, describe la travesía por el Darién como una experiencia horripilante: “Es la vía para quien no tiene visa, no tiene dinero. Sin embargo, todos saben lo que van a atravesar. Lo que todos dicen al llegar es que era peor de lo que me imaginaba. Las cosas que vi fueron horribles. Todos saben lo que atraviesa el Darían, nadie les está mintiendo. Lo. Obviamente con los coyotes es que se ha vuelto un comercio en Venezuela increíblemente grande. Les aminoran lo que van a ver. Todos saben a lo que van. Lo que no se imaginan es que era peor de lo que ellos encontraron en el Darién. Sin embargo, llegan y tienen que seguir adelante. Si hay algo bien grave es que todos llegan con un gran daño emocional por haber hecho esa travesía tanto el Darién y cuando llegan a México dicen que es peor que el Darién”.

Es importante destacar que no todos los venezolanos que cruzan el Darién tienen como destino el sur de la Florida. Texas, Carolina del Norte, Orlando y Tampa suelen ser puntos donde en estos momentos miles de venezolanos están llegando.

El éxodo venezolano continúa siendo una historia de dolor y esperanza, donde los migrantes se enfrentan a desafíos inimaginables en busca de una vida mejor. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue siendo testigo de una crisis humanitaria sin precedentes en América Latina.