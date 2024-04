El hombre muerto a tiros por la policía de Homestead tenía esquizofrenia, según su familia

MIAMI, Florida - En un trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad, un joven de 33 años identificado como Leandro Ledea Chong perdió la vida el pasado sábado en un incidente con disparos policiales en su residencia en Homestead. Según su madre, Katia Chong, su hijo padecía de esquizofrenia, una condición que complicó el manejo de la situación por parte de las autoridades.

"¿Por qué lo hicieron?... No sé por qué... ¿Por qué me lo mataron? Y en la cama me lo remataron que estaban las balas ahí", cuestionó angustiada Katia Chong, quien relató que había solicitado ayuda al servicio de rescate indicando la condición de salud de su hijo, pero lamentablemente la intervención policial resultó fatal.

El trágico suceso ocurrió el pasado viernes cuando, tras una llamada de la madre, agentes policiales permitieron que Leandro Lede Chong regresara al interior de su casa. Sin embargo, según relata Katia Chong, durante la noche del sábado, la policía regresó y disparó contra su hijo, causándole la muerte.

Imágenes de vigilancia en el área registraron los disparos alrededor de las dos y treinta de la madrugada del sábado, en un incidente que ha generado preguntas sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Vecinos del área describen a Lede Chong como un joven no agresivo y servicial, lo que ha generado aún más desconcierto sobre los eventos que llevaron a su muerte.

En medio de la tragedia, una página de recaudación de fondos ha sido creada para su funeral, mientras que el exdirector policial del condado Miami-Dade, Juan Pérez, señala la importancia de abordar estos problemas como una responsabilidad de toda la comunidad, enfatizando la necesidad de trabajar en conjunto con programas sociales para prevenir futuros incidentes.

Actualmente, el Departamento para el Cumplimiento de la Ley de Florida está llevando a cabo una investigación sobre el incidente y los agentes involucrados, quienes han sido puestos en licencia administrativa mientras se completa la investigación, en conformidad con los protocolos establecidos en estos casos.