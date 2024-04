Conceden libertad bajo fianza a padre que mató a tiros a su hijo de 21 años en Kendall

Un juez concedió la liberación de la cárcel de un padre acusado de matar a tiros a su hijo de 21 años en Kendall en noviembre.

A David Contreras se le permitirá salir de la cárcel y estará bajo arresto domiciliario, dictaminó el juez David H. Young en una audiencia el martes.

"Este fue un asesinato sin sentido que tuvo lugar… según toda la evidencia que he escuchado, fue un asesinato tipo ejecución", dijo Young. "Sé que el estado quiere que lo mantenga encerrado, pero no puedo superar el hecho de que este fue un incidente aislado, no representa un peligro para la comunidad en general, así que voy a concederle la liberación. ".

Contreras, de 52 años, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato de Eric Contreras el 3 de noviembre en la casa de la familia.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El abogado de David Contreras se declaró inocente en su favor en noviembre en una lectura de cargos formal, pero ha estado detenido sin derecho a fianza desde su arresto.

Contreras había comparecido ante el tribunal el 22 de febrero para la primera parte de la audiencia mientras buscaba ser liberado bajo fianza. Se esperaba que la audiencia continuara en marzo, pero fue reprogramada para el martes.

El martes, el psicólogo Dr. Michael Brannon y varios amigos cercanos de David Contreras subieron al estrado. Todos hablaron muy bien de él y del hecho de que no creen que sería un daño para sí mismo o para los demás si se le liberara.

Según Brannon, en la evaluación psicológica, David obtuvo una puntuación de 0 como factor de riesgo. No encontró nada que suscitara preocupación, ya que hay una "ausencia de factores" que le impidan volver a ser o actuar violentamente.

El fiscal del estado le preguntó a Brannon si le habían dado alguna otra prueba además de la declaración jurada, a lo que él respondió "no".

Brannon continuó explicando que no escuchó las llamadas al 911, no vio los videos ni habló con nadie aparte de la esposa de David Contreras y su hijo vivo.

Young preguntó a Brannon cómo era posible que una persona mentalmente sana matara a su propio hijo, a lo que el médico respondió que eran "factores situacionales".

Young mencionó que la defensa había solicitado que se le diera arresto domiciliario a Contreras y que esto le causa gran preocupación.

"Otro aspecto que me tiene preocupado es que la defensa ha pedido, como parte de su lista de deseos, que se le dé arresto domiciliario junto con su hijo, su nuera y la madre", dijo el juez. "La conclusión es que él mató a su hijo… ¿hay algo con eso… que deba preocuparme por su seguridad si los pongo juntos?"

"¿Tiene algo subconscientemente contra él: que si hay una pelea entre ellos, ella se volverá loca porque él mató a su hijo?" preguntó joven.

"Cada vez que ha habido violencia en una familia, aumenta el riesgo de violencia dentro de esa familia… En este caso, no hay ninguna señal de alerta; no hay informes de antecedentes de este comportamiento", dijo Brannon. "Ellos apoyan al señor Contreras".

Los amigos de Contreras también subieron al estrado. Tres de ellos mencionaron que era un gran y cariñoso amigo, esposo y padre, y que nunca habían visto a Contreras como alguien violento.

Al final, el juez ordenó que Contreras debe permanecer en "encierro total" con un monitor GPS, y dijo que no puede salir de su casa excepto para ver a un médico o un abogado.

Young dijo que a Contreras no se le permitirá vivir con miembros de su familia, diciendo que "esa es una receta para el desastre". Cualquier visita a su esposa o a su hijo sobreviviente requerirá un informe médico que diga que es una "buena idea", dijo Young.

Contreras también debe continuar asistiendo a terapia mientras esté en libertad, dijo Young.

"Es una tragedia, una tragedia absoluta, tener un hermoso joven de 21 años que fue asesinado por su padre", dijo Young.

Durante la audiencia de febrero, se vio a Contreras llorando y derrumbándose mientras escuchaba la llamada al 911 que hizo después de supuestamente dispararle a su hijo en la cabeza.

"¿Qué hice?" dijo Contreras en la llamada. "Estaba peleando con mi hijo… perdí el control, él no paraba".

Imágenes de Bodycam obtenidas por NBC6 mostraron los momentos después de que la policía llegó a la residencia y los agentes con armas en la mano le pidieron a Contreras que saliera con las manos en alto.

Le disparé a mi hijo", dijo Contreras a la policía mientras sollozaba. Luego dirigió a la policía hacia el lugar de la casa donde se podía encontrar el cuerpo de su hijo.

Antes de que llegara la policía, Contreras fue capturado en un video de Ring Doorbell explicando el incidente a su esposa.

"¿Está vivo? ¿Está respirando?" preguntó su esposa.

"No, no respira", respondió Contreras. "Él está muerto."

Eric Contreras fue descrito por sus amigos como un estudiante universitario divertido y cariñoso, que a menudo tenía peleas con sus padres.

Los amigos dijeron que la familia había estado en Orlando para un viaje a Disney, pero dijeron que debido a cómo se estaba comportando Eric, él y su padre regresaron a Kendall, una pelea se intensificó y se volvió mortal.

Según un informe de arresto, David Contreras le disparó a su hijo varias veces "por razones desconocidas" y luego llamó a la policía y les dijo que le había disparado a su hijo.

El abogado del padre dijo que Eric luchaba con su salud mental y que eso pudo haber sido un factor en el incidente.

"Esta es una situación muy trágica. Está angustiado", dijo por teléfono a nuestra cadena hermana NBC6 el abogado defensor Frank Quintero Jr., uno de los tres abogados que representan a David Contreras, después del incidente. "La víctima es el hijo del acusado y ha sufrido algunas condiciones emocionales y mentales graves, y todavía estamos tratando de determinar qué pasó y por qué pasó".