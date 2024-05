En la ciudad de Doral revocan polémica resolución

En un día lleno de tensiones y con la sede del gobierno municipal custodiada por oficiales armados, la Ciudad de Doral fue escenario de un intenso debate y la posterior revocación de una polémica resolución. La diversidad del público presente reflejaba la magnitud del tema: judíos y musulmanes, todos a la espera de la decisión del consejo.

La resolución, aprobada inicialmente el 8 de mayo, se había convertido en un punto de controversia debido a su lenguaje ambiguo y a su enfoque en cuestiones internacionales, lo cual muchos consideraron inapropiado para un gobierno local. La alcaldesa Christi Fraga reconoció los errores y tomó la iniciativa de corregir la situación.

Christi Fraga, Alcaldesa de Doral, expresó: "Bueno, yo creo que hoy lo que pasó era lo que tenía que pasar en revocar la resolución que habíamos adoptado, que realmente tenía lenguaje ambiguo, que había que arreglar. Eso yo lo dije, salí, metí la cara la semana pasada y dije aquí hubo errores y hay que arreglarlo".

Por otro lado, la concejal Digna Cabral manifestó su desacuerdo con la incursión en temas internacionales: "Ella quiere ya venir a lo que es política internacional y todo esto bueno, que corra para Estado, que corra para Washington como senadora, entonces ya ella puede sentarse a tocar estos temas, pero aquí nosotros tenemos que enfocarnos en los temas locales".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La discusión se centró en la pertinencia de la resolución en un contexto local y en la necesidad de mantener la agenda del consejo enfocada en asuntos directamente relacionados con los residentes de Doral. El concejal Rafael Pineyro elogió el liderazgo de la alcaldesa al enfrentar el problema: "Había que revocar la resolución que la alcaldesa la semana pasada dio la cara. Eso hay que reconocerlo. Habla de su liderazgo. Teníamos que pasar esta página porque realmente la resolución carecía de lenguaje apropiado".

Finalmente, la revocación fue aprobada de manera unánime, marcando el primer paso hacia la corrección del curso. La concejal Maureen Porras enfatizó la importancia de involucrar a la comunidad en la creación de nuevas propuestas: "Hoy fue el primer paso que fue rescindir la resolución del 8 de mayo y fue de una forma unánime. El segundo paso es ahora involucrar a la comunidad y formar y aumentar o crear una nueva propuesta, si es lo que la comunidad desea".

Mientras tanto, el concejal Oscar Puig, quien no buscará la reelección, prefirió no comentar sobre el tema, sugiriendo que la cuestión no afectaba significativamente la vida cotidiana de los residentes y nunca debió haber sido parte de la agenda gubernamental.