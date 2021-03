Violencia en Miami Beach: Detenido por presuntamente amenazar a un empleado con un arma

Miami Beach no deja de ser noticia por actos violentos durante este Spring Break. En esta ocasión, un hombre fue detenido la madrugada del martes por presuntamente haber amenazado con un arma a un empleado del valet parking del hotel Royal Palm.

Tras la denuncia del empleado y la llamada de emergencia a la policía, el hombre fue detenido por la policía de Miami Beach. Durante la detención, habrían encontrado en su vehículo dos armas, una de ellas de alto calibre y distintas municiones.

La policía aún no ha confirmado los detalles de este caso ni ha aportado más detalles.

Multitudes incontrolables, peleas callejeras, estampidas, enfrentamientos con las autoridades y destrozos es parte del escenario caótico que vive Miami Beach en las vacaciones de primavera.

La situación ha provocado pérdidas de miles y miles de dólares, que se agudizan con el toque de queda implementado por la ciudad hasta el próximo 12 de abril, fecha en la que oficialmente termina el spring break.

Ernesto Rodríguez, vocero de la policía de Miami Beach, dio a conocer detalles de los procesos policiales durante los últimos días. "Nuestro departamento ha efectuado más de mil arrestos, 1,050 arrestos, casi 400 son felonías, han puesto más de 15 mil multas, y han quitado más de 100 pistolas”.

Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, cree que el comportamiento de los últimos días no tiene que ver con el de chicos universitarios que buscan diversión. “Primero deberíamos dejar de llamarlos “spring breakers”, estos no son chicos de la universidad, no es el comportamiento de universitarios", asegura. El alcalde recordó que tienen una enorme presencia policial de varias agencias. "Hasta nos han enviado refuerzos de la patrulla estatal”.

Ante este panorama la ciudad declaró a partir de este fin de semana estado de emergencia, estableciendo un toque de queda hasta el 12 de abril. De lunes a miércoles de 12am a 6 am. Y de jueves a domingo de 8 de la noche hasta las 6:00 am.

Este abarca la denominada Zona de Entretenimiento, que va desde la calle 5 hasta la 16, incluyendo Ocean Drive, Collins Avenue, Washington Avenue y Española Way.

Adicionalmente han cerrado desde las 10 de la noche hasta las 6am el acceso a Miami Beach por los puentes y viaductos que unen la isla con Miami. Solo pueden transitar residentes, huéspedes de hoteles y empleados de locales en la zona.