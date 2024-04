Policía de Palm Beach da muerte a hombre armado en una plaza comercial, según oficina del alguacil

Un hombre que estaba armado con una escopeta y un rifle fue ultimado a tiros por un agente de la policía en Palm Beach este jueves, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. en una plaza comercial ubicada en la cuadra 7000 de S. Military Trail después de que los agentes respondieran a llamadas sobre un hombre que portaba una de las armas de fuego y empujaba un carrito de compras de Walmart que tenía otra arma, un bidón de gasolina y un balón de fútbol adentro, según informó la Oficina del Sheriff de Palm Beach (PBSO, por sus siglas en inglés).

Cuando los oficiales llegaron, según PBSO, fueron alertados por varias personas que el hombre les estaba apuntando con el arma larga. Cuando los agentes se acercaron al hombre sospechoso, inmediatamente le dieron órdenes: "déjame ver tus manos", "tírate al suelo", sañala el reporte de la policía.

El hombre estaba agitado y no cooperaba, de acuerdo con la policía. En un momento, dejó la escopeta que sostenía y tomó el rifle, mientras los agentes continuaron dándole órdenes verbales de "bajar el arma".

Según el reporte, uno de los agentes "temiendo por su seguridad, la seguridad de sus compañeros oficiales y la comunidad" acabó disparándole al hombre, que fue trasladado a un hospital local donde murió a causa de sus heridas.

Las autoridades identificaron al hombre el viernes como Benoit Pasteur, de 38 años.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) abrió una investigación por este caso que involucra a un oficial.

