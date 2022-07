Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

REPORTAN PELIGROSO BROTE DE LISTERIA EN EEUU

Una muerte y 23 hospitalizaciones en 10 estados están vinculadas a un nuevo brote de listeria de origen desconocido. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés) casi todas las personas que se sabe que se infectaron en el brote viven en Florida o viajaron a Florida aproximadamente un mes antes de enfermarse.

Los CDC no han identificado un alimento que pueda estar propagando la bacteria mortal, pero las autoridades dijeron que el público debe estar alerta a los síntomas y la posibilidad de infección. Los síntomas causados por la bacteria incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas y diarrea. La listeria se puede tratar con antibióticos, pero es especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas, recién nacidos, ancianos y personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

La mayoría de los casos se reportaron en Florida, con al menos 12 personas enfermas a causa de la bacteria en el último mes. Otros estados con casos son Colorado, Georgia, Illinois, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.

La listeria es una de las formas más peligrosas de intoxicación alimentaria y 22 de las personas infectadas fueron hospitalizadas. Una persona de Illinois murió y una mujer embarazada perdió su feto. Entre los alimentos que tienen más probabilidades de contener listeria, según los CDC, se encuentran el queso fresco, los germinados crudos, el melón, las salchichas, patés, carnes para sándwich y cortes fríos como fiambres, así como los pescado y mariscos ahumados.

DOS NIÑAS VIVIERON POR VARIOS DÍAS CON LOS CADÁVERES DE SUS PADRES EN EL MISMO APARTAMENTO

Los miembros de la familia de una joven pareja que fue encontrada asesinada en su apartamento en Dallas plantean dudas sobre la respuesta de la policía. Los familiares dicen que la pareja pudo haber estado muerta dentro del apartamento por dos días, con sus dos hijas pequeñas dentro. “Es desgarrador”, dijo Lizette Faz, cuñada de Jimena Sandoval, de 24 años, y pareja de David Stewart, de 27. Ambos fueron encontrados muertos en su vivienda.

Según Faz, Sandoval y sus hijas de 3 años y 8 meses asistieron a una reunión familiar. Más tarde esa noche en el complejo donde vivían, un vecino llamó al 911 para reportar que había escuchado disparos alrededor de la medianoche. La policía llegó unas dos horas después.

“Los oficiales que respondieron llamaron a la puerta varias veces y se anunciaron como policías. Los oficiales también intentaron escuchar sonidos (...), pero no escucharon a nadie adentro", dijo un portavoz del Departamento de Policía de Dallas, quien agregó que se registraron las áreas cercanas y debajo del apartamento y que la persona que llamó al 911 no respondió a la puerta, por lo que “los oficiales no escucharon ni vieron ninguna señal de alguien dentro del apartamento o una señal de disturbio, los oficiales pasaron la llamada y volvieron al servicio”.

El miércoles, los oficiales regresaron al apartamento. “La hija mayor es la que abrió la puerta”, asegura Faz. Entonces, los oficiales hicieron el espantoso descubrimiento y también hallaron a las niñas que pueden haber estado desatendidas durante más de dos días. “Si se escucharon disparos, ¿por qué no tratar de derribar la puerta? Hay dos bebés allí. Se quedaron solas durante tanto tiempo”, dijo Faz entre lágrimas.

Los detectives de Dallas descubrieron que el auto de la pareja, un Nissan Sentra negro 2014, placa de Texas HNT9708, no estaba en el estacionamiento y el sospechoso podría estar conduciéndolo.

Se pide a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con el detective Yahir Pérez a yahir.perez@dallascityhall.com o mediante el 214-671-4735. Crime Stoppers ofrece hasta $5,000 por información que lleve al arresto y acusación de algún sospechoso.

"CRYPTOQUEEN" ES LA ÚNICA MUJER QUE INTEGRA LA LISTA DE LAS 10 PERSONAS MÁS BUSCADOS POR EL FBI

Ruja Ignatova ofrecía charlas entre inversionistas para que le financiaran un negocio de moneda digital, llamado OneCoin. La mujer, conocida como “Cryptoqueen”, llegó a recaudar $4,000 millones de dólares, pero todo era una farsa, según el FBI, que la acaba de agregar a su lista de “Los 10 más buscados”.

Se llama Ruja Ignatova y nació en Bulgaria.

De acuerdo al FBI, “Cryptoqueen” tomó un vuelo a Grecia en el 2017 tras recaudar los $4,000 millones y desde entonces nadie la ha visto.

Nacida en Bulgaria en 1980, Ignatova es la única mujer que integra la notoria lista de delincuentes buscados por el FBI. Ahora el FBI ofrece una recompensa de $100,000 para quien ofrezca información que derive en su arresto.

EL IRS ESTÁ ATRASADO EN EL ENVÍO DE REEMBOLSOS DE IMPUESTOS

Un nuevo informe del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), develó que más de 21 millones de declaraciones de impuestos del 2021 aún no han sido procesadas. El informe, publicado por la Oficina Defensora del Contribuyente, una división independiente dentro del IRS, indicó que la mayoría de los afectados fueron quienes declararon impuestos por correo y quienes tuvieron errores en sus documentos.

"Los constituyentes que presentaron declaraciones por correo, en línea pero con inconsistencias o enmendadas presentadas electrónicamente y en papel verán grandes demoras en la emisión de sus reembolsos", destacó la agencia.

Si ya habías decidido cómo gastar tu reembolso de impuestos, será mejor que tengas un plan de contingencia, en especial si esperabas destinar ese dinero para el pago de deudas o para la compra de productos y servicios esenciales.

El reporte detalló que la pila de declaraciones sin procesar aumentó un 7% este año a diferencia del 2021, debido en parte a la falta de fondos federales y la carencia de empleados. "Estas demoras en el procesamiento de impuestos están generando dificultades financieras sin precedentes para millones de constituyentes".

Si bien el reporte indicó que más del 96% de las declaraciones del 2021 fueron presentadas en línea, alrededor de 17 millones fueron enviadas por correo, las cuales millones no han sido procesadas. En total, el IRS recibió casi 139 millones de declaraciones de impuestos en el 2022. El reembolso promedio este año ha sido de $3,304. ¿No has recibido tu reembolso? Te contamos cómo puedes rastrear el estatus de tu declaración con el IRS aquí.