EXCLUSIVA: CBP advierte sobre graves consecuencias por fraude en casos de parole humanitario

Telemundo 51 visitó de forma exclusiva la zona del Aeropuerto Internacional de Miami donde se recibe a los beneficiarios del Parole Humanitario. Este acceso revela el meticuloso proceso de admisión llevado a cabo por los agentes de Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos (CBP, por sus siglasen inglés), en primera línea, evaluando la elegibilidad de los recién llegados.

El supervisor de la unidad ATA de CBP, Otto Vázquez, destacó la complejidad del protocolo: "Si recibimos 100 personas aplicando para el parole humanitario en el mismo vuelo, obviamente se requerirá más tiempo para procesarlas", señaló el funcionario.

Durante entrevistas individuales, los agentes examinan minuciosamente los antecedentes del migrante y la legitimidad de sus documentos. "Tenemos sistemas implementados para detectar documentos que han sido falsificados o alterados", explicó y sostuvo que "Es una inspección secundaria completacon sistemas establecidos para detectar fraude o cualquierirregularidad".

La lucha contra el fraude

Aunque los detalles específicos sobre la frecuencia de documentos fraudulentos no se divulgan por razones operativas y de seguridad, el problema es significativo. "Ha pasado que hemos recibido cartas de ATA (Autorización de Viaje) que son fabricadas o alteradas. No puedo dar muchas especificaciones de cómo lo han hecho, pero si puedo decirles que no son genuinas", señaló Vázquez.

Rosaly Chaviano, abogada especializada en migración, comentasobre la prevalencia del fraude, especialmente en los primerosmeses de implementación del programa: "Definitivamente lo que hemos visto es el uso de información que existe, pero con intercambio en las identidades", menciona Chaviano. Añade que la desesperación de las personas, exacerbada por la falta de respuestas y el papel de las redes sociales, ha sido explotada por estafadores.

Consecuencias del fraude

Las consecuencias para aquellos que son atrapados con documentación falsa son severas. "Si usted llega a nosotros con una carta falsificada, habrá consecuencias y serán negativas", advierte Vázquez.

Por otra parte, la abogada Chaviano aclara: "En este caso hay varios cargos: uno por no tener un documento válido para entrar a Estados Unidos y es inadmisible, y otro por fraude, lo cual puede ser perdonado, pero no todo el mundo es elegible para ello".

Vigilancia y prevención

USCIS (Servicio de Inmigración y Ciudadanía) también toma medidas preventivas contra el fraude. "La agencia revisa cuidadosamente cada potencial patrocinador, a través de un proceso enfocado en la seguridad y contra el fraude, antes de confirmar cada forma I-134 A", declararon en un comunicado a NBC News. Todos los casos de fraude reportados son cuidadosamente revisados y pueden ser remitidos a agenciasfederales para investigación adicional.

Hasta el final de marzo de 2024, más de 400 mil migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití han sido procesados bajo este programa. Con el patrocinio como base, las autoridades federales se mantienen alerta contra posibles operaciones de tráfico humano o explotación.

Mientras el número de beneficiarios considerados como"inadmisibles" por riesgos de seguridad o por la legitimidad de sus documentos es tratado como data sensible, la lucha contra el fraude y la explotación continúa siendo una prioridad para las autoridades.