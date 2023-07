Revelan llamada al 911 por incidente en hotel de Tampa donde se encontraba Freddy Ramírez

MIAMI, Florida - La policía divulgó la llamada al 911 realizada sobre el incidente con un arma de fuego en el que presuntamente estuvo involucrado el director de la policía de Miami-Dade, Alfredo "Freddy" Ramirez, antes de que se marchara del lugar y se diera un disparo en un aparente intento de homicidio.

La policía de Tampa compartió este jueves la llamada al 911 realizada por personal de seguridad del hotel Marriott el domingo luego de que un hombre, que se presume era Ramírez, fuera visto con un arma.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Eran alrededor de las 6:30 de la tarde del domingo cuando la policía de Tampa recibió la primera llamada al 911 de una mujer que se identificó como empleada de seguridad del hotel Marriott, alertando sobre una persona armada.

"En la recepción, me dicen que hay un tipo con un arma en nuestro camino de entrada", le dice el miembro del personal al operador del 911.

El operador del 911 solicita una descripción del hombre, pero el guardia de seguridad no puede proporcionarla.

En el lugar se realizaba la conferencia de alguaciles de Florida a la que había asistido el director de la policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, junto a su esposa.

“Los huéspedes me dicen que hay un hombre armado afuera”, decía nuevamente la mujer.

La investigación preliminar reveló que Ramírez y su esposa tuvieron una disputa en el hotel Marriott en el Downtown de Tampa.

Testigos reportaron haber visto al director de la policía discutir con una mujer y con una pistola en la mano. Ofíciales de la policía hablaron con la pareja que les aseguró que no había peligro y luego se marcharon del hotel.

LA CONVERSACIÓN CON LA ALCALDESA

Más tarde, alrededor de las 8:30 de la noche del mismo domingo, según reveló la alcaldesa de Miami-Dade recibió una llamada de Ramírez cuando estaba por la autopista I-75 camino a Miami.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que el director de la policía, Alfredo "Freddy" Ramírez, ofreció su renuncia el domingo antes de que se produjera el intento de suicidio que lo dejó gravemente herido.

La alcaldesa afirmó que Ramírez en una breve conversación le ofreció su renuncia y que ella le dijo que se enfocara en llegar a Miami y que hablarían el próximo día.

"Dijo (Ramírez) que había cometido unos errores, que tenía mucha pena y que quería ofrecer su renuncia", agregó Levine Cava, quien remarcó: "quiero a Freddy, es un ser humano increíble".

Indicó que este incidente es un recordatorio de la importancia de la salud mental para los agentes de la policía y recordó que cualquier persona puede llamar al 988 para pedir asistencia en medio de una crisis.

Poco después de las 10 de la noche Ramírez se propinó un disparo en la cabeza, algo que Levine Cava nunca se imaginó: "no, no podía imaginarme, increíble no, definitivamente no, no tenía ninguna idea".

Informó que el director de la policía se está recuperando después de ser sometido a una cirugía el lunes. "Se encuentra en estado estable, está alerta" y agregó que está confiada que va a seguir recuperándose.

Levine Cava confirmó el nombramiento de la subdirectora Stephanie Daniels, quien ha estado en el Departamento de Policía de Miami-Dade desde 1992, como directora interina.

También nombró al Jefe de Correccionales y Medicina Forense, JD Patterson, como jefe interino de Seguridad Pública del condado.

Oliver Gilbert, presidente de la Comisión de Miami-Dade, se refirió al incidente como algo triste. "Freddy no es solamente un colega, es un amigo".

Sobre el estado de Ramírez, la policía de Miami-Dade había dicho el martes en un comunicado que su director continúa “recuperándose positivamente después de la cirugía”. Agregaron que “está recibiendo atención médica excepcional en Tampa y dieron gracias a "la comunidad y a la familia policial por toda sus oraciones, apoyo y fuerza”.

REPORTE POLICIAL POR INCIDENTE EN HOTEL DE TAMPA

El reporte de la policía de Tampa dado a conocer en la tarde del lunes señala que el domingo, justo después de las 6:30 p.m., oficiales de ese cuerpo policial respondieron al informe de un hombre con un arma afuera del hotel Marriott Tampa Water Street, donde se realizaba la Conferencia de Verano de la Asociación de Alguaciles de Florida de 2023.

Los oficiales llegaron y recibieron información de tercera mano que alegaba que un hombre se había apuntado con un arma. La seguridad del hotel informó a los oficiales que llegaban que el individuo estaba ahora en el piso 12, según el reporte policial.

"No hubo testigos de primera mano ni imágenes de cámaras de seguridad que capturaran el supuesto incidente", según la policía.

A las 6:50 p.m., los oficiales se acercaron afuera de la habitación del piso 12 y una mujer blanca salió de la habitación, seguida por un hombre blanco que fue identificado como Alfredo Ramírez, director del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Al hablar con los oficiales que respondieron sobre el presunto incidente informado, Ramírez declaró que había estado involucrado en una discusión con la conocida mujer; sin embargo, no había mostrado un arma de fuego. Después de un interrogatorio adicional, Ramírez afirmó que no tenía intención de hacerse daño a sí mismo ni a los demás, según el reporte.

La mujer que estaba con él corroboró que tuvieron una discusión y que a ella no le preocupaba que su seguridad peligrara. De acuerdo con la policía no había evidencia de un crimen o peligro inmediato y no hubo arrestos.

AVANZA LA INVESTIGACIÓN

Los detalles que rodean el incidente están siendo investigados conjuntamente por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

Mark Glass, Comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley en la Florida señaló que los investigadores están realizando entrevistas para identificar testigos y obtener evidencia en video que nos ayude a recomstruir lo que ocurrió el domingo. "La información que podemos divulgar es limitada en estos momentos".

Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, existen recursos para obtener ayuda. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio está disponible las 24 horas del día con recursos en español a través del 1-800-273-8255 y en su sitio web ofrece servicios que incluyen un chat en vivo. Pulsa aquí para más información.