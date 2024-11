Damián Valdez Galloso acusado de asesinar a “El Taiger” se niega a presentarse en Corte

Damián Valdez Galloso, acusado del asesinato del reconocido artista El Taiger, y quien enfrenta cargos de homicidio en segundo grado, se rehusó a presentarse ante la corte para la revisión de su fianza.

Según los informes, debía hacerlo de forma virtual desde el centro correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde se encuentra detenido también por cargos adicionales, como no haberse registrado como delincuente sexual de menores.

En la audiencia, otra jueza negó nuevamente la posibilidad de fianza a Valdez Galloso, intensificando la frustración de amigos y seguidores de El Taiger. “Me imagino por qué no quiere dar la cara, porque sabe que todos lo están mirando y que el mundo pide respuestas”, declaró Teresa Padrón, amiga cercana y representante del fallecido artista, quien se ha convertido en una voz fuerte en el llamado a la justicia.

Para los fanáticos, la negativa de Valdez Galloso a aparecer en corte genera más suspicacias. Julio César Baró, admirador de El Taiger, opinó que el acusado podría estar buscando declararse inocente en un intento por reducir su condena. Esta percepción se refuerza con los comentarios de Padrón, quien expresó su preocupación sobre posibles acuerdos que evitarían que otras personas involucradas en el caso enfrenten la justicia. “Si él se declara culpable y le hacen un trato, entonces la persona que lo ayudó no entrará en esto”, agregó Padrón, visiblemente afectada.

Además del cargo de homicidio en segundo grado, a Valdez Galloso se le acusa de portar un arma de fuego siendo un convicto y de intentar destruir pruebas relacionadas con el asesinato. La gravedad del caso llevó a la jueza a instar a la fiscalía a reconsiderar la posibilidad de elevar el cargo a homicidio en primer grado, lo que abriría la puerta a una condena más severa.

Los allegados de El Taiger insisten en que el ataque no fue un acto de defensa, sino un asesinato deliberado. “Si tú le tiras a alguien en la cabeza, estás tirando para matar, no es por tu seguridad o porque tienes miedo”, aseguró Padrón, en una declaración que resuena con el sentir de los seguidores del artista, quienes también afirman que la víctima no portaba ningún tipo de arma. “Al Taiger no se le encontró pistola, cuchillo, ningún tipo de arma. Saben que esto es pena de muerte”, enfatizó Baró, aludiendo a la posibilidad de una sentencia ejemplar.

Este viernes, seguidores de El Taiger lanzaron una campaña de recolección de firmas en línea, solicitando a las autoridades que el cargo de homicidio en segundo grado sea reconsiderado y elevado a homicidio en primer grado. La petición, disponible en Change.org, ha sido un éxito, alcanzando en pocas horas su meta de 10,000 firmas, lo que demuestra el amplio apoyo en busca de justicia.