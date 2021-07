Preocupación en vecindario de Hialeah tras balacera

Disparos desde un vehículo en un vecindario de Hialeah capturados en un video de seguridad de una casa han dejado preocupados a la comunidad.

El tiroteo ocurrió en la 2nd Avenue del West y la 36th Street alrededor de las 5 a.m. del jueves.

No hubo informes de que nadie resultara herido según reportes sobre el caso del Departamento de Policía de Hialeah.

"No me siento bien", dijo el testigo. “Tengo miedo por mis hijos. Mis hijos no deberían tener que estar traumatizados y tener que pasar por eso. Hay mucha gente mayor aquí y muchos niños aquí. Nadie debería tener que pasar por eso ".