Mujer y su mascota quedan heridos tras violento ataque de perros

Un vecindario está en alerta por varios violentos ataques de dos perros pitbulls.

Ileana Valdés, víctima del ataque de perros, dice:

“Es terrible cuando lo recuerdo, oír a mi perro me duele mucho, pero lo que más me duele es que yo que soy fuerte tengo miedo de salir de mi casa porque me puede volver a pasar”.

Así recuerda Ileana Valdés el aterrador momento en que fue atacada el pasado 7 de abril por dos pitbulls mientras paseaba a su perro a las afueras de su vecindario en Homestead.

“Lamentablemente mi perro fue atacado como se puede ver en el video el pitbull blanco lo ataca por la pierna derecha delantera y el negro se le tira al cuello y luego me ataca la pierna”.

Valdés fue auxiliada por dos vecinas qué también sufrieron heridas leves, mientras intentaban contener a los dos perros que estaban sueltos solos, sin su collar y su correa

Omar Egusquiza, presidente de la asociación, dice: “el dueño dice que brincaron la cerca, los vecinos dicen que les ponen un mueble y brincan”.

Las cámaras de vigilancia también captaron a una anciana cuando caminaba a sus tres perros, minutos después se escuchan los gritos despavoridos, y luego se ve cuando carga a una de sus mascotas heridas y arrastra a la otra que murió.

Una víctima, que no quiso ser identificada, dice:

“Es aterrador, difícil de describir me siento aún tan indefensa, deseo haber hecho algo para salvar a mis mascotas verlas morir así. Uno sabía que ya estaba muerto Godie, a Mema la tenía en mis brazos, traté de salvarla, pero sus fracturas eran muchas si la dejaba viva no iba a tener calidad de vida”.

La señora se salvó gracias a un chofer de FedEx que pasaba y con un bate la defendió.

Según los vecinos es la tercera vez que estos perros atacan, y aunque se han realizado las denuncias, todavía no los remueven del área.