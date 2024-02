Miles de votantes de Miami-Dade cambian de partido para las elecciones primarias

MIAMI-DADE, Florida - En preparación para las elecciones primarias republicanas del 19 de marzo, el Departamento de Elecciones de Miami-Dade está llevando a cabo pruebas en sus máquinas de tabulación, mientras miles de votantes cambian su afiliación política antes de los comicios.

Con más de 1,700 máquinas de votación en juego para unas elecciones de esta magnitud, el departamento realiza pruebas en el 5% de las unidades como parte de su proceso de aseguramiento de la calidad. Robert Rodriguez, Supervisor Adjunto de Elecciones, señaló: "Estamos revisando los equipos que estarán en la votación anticipada, asegurándonos de que procesen los votos correctamente".

Florida, siendo un estado con primarias cerradas, permite que solo los votantes republicanos participen en estas elecciones, con algunas excepciones, como en los casos de Surfside y South Miami, donde los votantes de cualquier partido pueden votar debido al contenido en su boleta relacionado con el municipio.

En el panorama político, más votantes están expresando su preferencia en la contienda entre Donald Trump, el favorito, y Nikki Haley, la única oponente que queda. Desde el 1 de enero de este año, alrededor de 4,000 votantes se han cambiado al partido Republicano. Rodriguez comentó al respecto: "No es fuera de lo común que un votante cambie de un partido a otro, puede ser porque quieren votar en estas elecciones primarias y después puede ser que se cambien de nuevo fuera de la elección".

Sin embargo, analistas políticos, como Alex Penelas, sugieren que más de 2,000 demócratas se están cambiando al partido independiente, indicando una posible tendencia del fortalecimiento republicano en el condado Miami-Dade. Penelas expresó: "Todo eso me indica que los republicanos siguen cogiendo fuerza en el condado Miami-Dade, que fue el patrón que hemos visto ya en las últimas dos elecciones y no me sorprendería".

Además, al votar en estas elecciones, los ciudadanos encontrarán los nombres de cinco candidatos que suspendieron sus campañas, ya que no entregaron los documentos para retirar sus nombres de la boleta. La votación anticipada iniciará el próximo lunes y se extenderá durante 14 días. Para obtener información detallada sobre los distritos electorales y el calendario, se puede visitar miamidadeelections.gov.