Mantienen búsqueda de joven desaparecido mientras navegaba en paddleboard en Key Biscayne

Los guardacostas de Florida confirmaron en la mañana de este jueves que la fase búsqueda y rescate continúa para el joven de 29 años que desapereció mientras navegaba en su tabla de remo (paddleboard) en un área de Key Biscayne.

La búsqueda se concentra aún entre Key Biscayne y la zona marítima de Lake Worth.

Una tabla de remo y una bolsa pertenecientes a Luciano Mercenari, fueron encontradas a millas de la costa, anunció el miércoles la Guardia Costera de Estados Unidos.

Luciano navegaba en una tabla con remo (paddle) en Key Biscayne el lunes en la tarde, cuando fue victo por última vez y reportado como desaparecido.

Su equipo fue encontrado por un buen samaritano entre ocho y 11 millas de la costa entre Miami y Fort Lauderdale, dijo la Guardia Costera.

Este jueves tambien hay algo nuevo en esta búsqueda. Según la familia, la empresa del reloj inteligente rastreable que aparentemente llevaba el joven, ha estado cooperando con el departamento policial de Key Biscayne y dijeron estar haciendo todo lo posible para encontrar su ubicación.

La Guardia Costera identificó al hombre como Luciano, y dijo que fue visto por última vez a las 5:15 p.m. del lunes cerca de Cape Florida en Pines Canal, en el área de Key Biscayne.

De hecho, han confirmado que un ejecutivo de la empresa Garmin llega hoy con un dispositivo que pudiera lograr conectar con ese reloj.

Al mismo tiempo hemos conocido que la familia se habria reunido con la Guardia Costera la mañana de este jueves para determinar el plan de acción. Han dicho que el objetivo es llevar a cabo un plan de alcance aeronáutico, pues suponen puede haberse alejado de la costa.

También han pedido ayuda para aquellos que quieran sumarse a esta búsqueda.

Luciano Mercenari se encontraba vistiendo ropa de deportes acuáticos, una camisa manga larga gris clara y unos shorts gris claro. Mide 6-pies-2, pesa unas 200 libras, con cabello castaño o marron oscuro y barba.

Cualquier persona con información puede llamar a la policía al teléfono al 305-535-4300.

