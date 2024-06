Investigan tiroteo con un policía involucrado que dejó a una persona muerta en Miami

Las autoridades investigan un incidente en el que un oficial de la policía disparó y una persona resultó muerta, en un área de Miami, la madrugada de este miércoles.

La policía de Miami confirmó que un oficial estuvo involucrado en el tiroteo que se produjo en el área de la avenida noreste (NE) 2 y la calle 25, en Miami. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) investiga el incidente.

Ningún oficial resultó herido, mientras confirmaron la muerte de una persona. Un testigo en el lugar dijo a Telemundo 51 que se trataba de una mujer, pero eso no ha sido confirmado por las autoridades.

Por ahora, la policía no ha ofrecido más información sobre lo ocurrido.

Please continue to avoid the area due to an officer involved shooting investigation. No officers were injured during the incident. Please seek alternate route until further notice. KD https://t.co/QJSA9zJqFl