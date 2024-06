Encuentran equipo de joven desaparecido mientras navegaba en paddleboard en Key Biscayne

Una tabla de remo y una bolsa pertenecientes a un practicante de remo desaparecido fueron encontradas a millas de la costa, anunció el miércoles la Guardia Costera de Estados Unidos.

Las autoridades están buscando a Luciano Mercenari un joven de 29 años que navegaba en una tabla con remo (paddle) en Key Biscayne el lunes en la tarde y fue reportado como desaparecido.

Su equipo fue encontrado por un buen samaritano entre ocho y 11 millas de la costa entre Miami y Fort Lauderdale, dijo la Guardia Costera.

Luciano Mercenari se encontraba en un paddleboard agua marina y anaranjado, que fue encontrado este miércoles, vistiendo ropa de deportes acuáticos, una camisa manga larga gris clara y unos shorts gris claro.

Luciano mide 6-pies-2, pesa unas 200 libras, con cabello castaño o marron oscuro y barba.

El hombre de origen mexicano, fue identificado como Luciano Mercenario, y fue visto por última vez alrededor de las 5 y 15 de la tarde del lunes, cerca de Cape Florida en Pines Canal, tras dejar su residencia en Key Biscayne.

Cualquier persona con información puede llamar a la policía al teléfono 305-365-5555 o al 305-535-4300.

#UPDATE A Good Samaritan located a paddleboard and dry bag belonging to the overdue paddleboarder 8-11 miles offshore between Miami and Fort Lauderdale. @USCG continues to search.#SAR pic.twitter.com/JCPAZBlwVs