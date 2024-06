Buscan a joven que navegaba en tabla con remo y desapareció en Key Biscayne

Las autoridades están buscando a un joven de 29 años que navegaba en una tabla con remo (paddle) en Key Biscayne el lunes en la tarde y fue reportado como desaparecido.

La Guardia Costera identificó al hombre como Luciano, y dijo que fue visto por última vez a las 5:15 p.m. cerca de Cape Florida en Pines Canal, en el área de Key Biscayne.

Se encontraba en un paddleboard agua marina y anaranjado, vistiendo ropa de deportes en agua, una camisa manga larga gris clara y unos shorts gris claro.

Luciano mide 6-pies-2, pesa unas 200 libras, con cabello castaño o marron oscuro y barba.

Imágenes de Telemundo 51 mostraban a helicópteros de la policía de Miami-Dade y de la Guardia Costera sobrevolando el área este martes en la mañana.

Cualquier persona con información puede llamar a la policía al teléfono 305-365-5555 o al 305-535-4300.

#BREAKING @USCG air and surface crews are searching for an overdue paddleboarder last reported wearing a white shirt and gray shorts near Key Biscayne, Tues.



Anyone with info regarding the missing mariner please call Sector #Miami @ 305-535-4300#SAR pic.twitter.com/aiIHw0F7MG