Una mujer muere y dos niños resultan gravemente heridos en un tiroteo en Miami-Dade

La madrugada del sábado se tiñó de tragedia en el noreste del condado Miami-Dade, donde una mujer perdió la vida y dos menores de edad resultaron gravemente heridos tras un violento tiroteo. El hecho ocurrió cerca de la 1:00 a. m., en la intersección de la calle 141 y la Segunda Court del noroeste. Aunque aún hay muchas preguntas sin respuesta, el dolor y la preocupación ya se han apoderado de la comunidad.

Según confirmaron las autoridades, las víctimas —una mujer adulta, una niña de 11 años y un niño de 12— se encontraban dentro de una SUV negra cuando fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos. El vehículo, que presentaba múltiples impactos de bala, se convirtió en el epicentro de una escena desgarradora.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

“Varios sujetos se acercaron y comenzaron a disparar directamente hacia el interior del vehículo”, informó Ángel Rodríguez, portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, quien además precisó que la investigación está en una etapa preliminar y no se ha determinado si las víctimas eran el blanco del ataque.

La mujer fue trasladada de emergencia al hospital, pero lamentablemente falleció poco después. Los dos menores, por su parte, fueron llevados en helicóptero en estado crítico y continúan luchando por sus vidas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El tiroteo ha dejado a los residentes del área profundamente consternados. Susy Jeanjacket, vecina del lugar, relató que su hija la llamó desesperada tras escuchar la balacera.

“Mi hija me dijo ‘mami, algo está pasando afuera porque hay mucha bulla’… luego me advirtió que no podía entrar a casa porque todo estaba lleno de policía”, contó visiblemente afectada.

Como ella, muchos vecinos ahora sienten miedo al caer la noche. La violencia que antes parecía lejana se ha colado en las calles por donde caminan sus hijos y se cruzan cada día con amigos y vecinos.

En la escena del tiroteo, dos vehículos adicionales fueron remolcados como parte de la investigación. Las autoridades sospechan que podrían estar relacionados con el ataque, aunque no han dado detalles sobre los ocupantes ni su posible participación.

Además, aún no se ha confirmado el vínculo familiar entre la mujer fallecida y los dos menores heridos. Un dato que, aunque aparentemente secundario, podría ser clave para entender el contexto de este brutal acto de violencia.

En medio de la confusión, el silencio pesa más que las sirenas. El vecindario no encuentra consuelo y la comunidad exige respuestas. ¿Quiénes dispararon? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron hasta ahí sin ser detectados? ¿Y por qué un automóvil con dos menores dentro fue atacado de esa forma?

Mientras tanto, las autoridades han instado a la población a colaborar. Crimestoppers de Miami-Dade ha habilitado sus líneas para recibir cualquier información que pueda ayudar a resolver este crimen.

Lo que sucedió en la madrugada del sábado no solo dejó una víctima mortal y dos menores en condición crítica. Dejó también una comunidad rota, un vecindario en alerta y un espejo que refleja una realidad inquietante: la violencia no distingue edades ni inocencia.

El dolor de quienes escucharon los disparos aún resuena entre las paredes del vecindario. La esperanza, ahora, está en que se haga justicia. Porque mientras los responsables sigan libres, la noche seguirá siendo un motivo de temor.