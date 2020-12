Lo que debe saber sobre la vacunación contra el coronavirus en Florida

A medida que el año llega a su fin, la distribución de la vacuna contra el coronavirus ofrece un rayo de esperanza a quienes están ansiosos por volver a la normalidad prepandémica en 2021.

En Florida, la vacuna ha comenzado a administrarse a los trabajadores sanitarios de primera línea y a los residentes más ancianos del estado. Aquí está todo lo que sabemos sobre cómo se distribuye la vacuna en todo el estado y quiénes serán elegibles para recibir una a medida que lleguen más envíos.

Mientras que el estado determina quién recibe las vacunas, los condados están a cargo de la distribución

En una conferencia de prensa a principios de esta semana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que si bien los funcionarios estatales estarían a cargo de determinar qué instalaciones y hospitales recibirían los envíos de la vacuna, los condados individuales estarían a cargo de la distribución.

Eso significa que el proceso de administración de la vacuna dependerá de las pautas del condado: mientras que algunos condados ofrecerán las dosis en lugares específicos, otros desplegarán equipos en las instalaciones para distribuir la vacuna, como lo ha hecho el condado de Palm Beach con sus comunidades de personas mayores.

DeSantis agregó que espera que la mayoría de los condados reciban más de la vacuna Moderna recientemente aprobada a principios de la próxima semana.

Los residentes de edad avanzada y los trabajadores sanitarios de primera línea serán los primeros en recibir los envíos de vacunas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado que se ofrezca primero la vacuna COVID-19 al personal de atención médica y a los residentes de las instalaciones de atención a largo plazo.

Luego, se debe priorizar a los trabajadores esenciales no relacionados con la atención médica y a las personas de 75 años o más, seguidos por los de 65 a 74 años y cualquier persona con afecciones médicas de alto riesgo.

En Florida, los primeros lotes de envíos de vacunas se distribuyeron a los centros hospitalarios de todo el estado, seguidos de los hogares de ancianos y las instalaciones de atención permanente.

Desde entonces, el gobernador DeSantis ha enfatizado que vacunar a las personas mayores es una prioridad. El fin de semana pasado, las dosis de Pfizer y Moderna estuvieron disponibles para los residentes de Miami-Dade de 75 años o más en Mount Sinai Medical Center.

El condado de Miami-Dade también creó una página de vacunas del condado con información actualizada sobre quién es elegible y dónde encontrar vacunas.

Hasta ahora, Jackson Health System ha distribuido la vacuna a más de 10,000 pacientes mayores de 65 años que reciben atención en sus instalaciones y que tienen un riesgo especial de contraer el virus. La próxima semana, se espera que el hospital lance una plataforma en línea para que los residentes de Miami-Dade de 65 años o más soliciten citas.

En el condado de Broward, los funcionarios del condado establecieron un portal en línea para que los residentes de 65 años o más comenzaran a programar citas para recibir la vacuna, pero todos los espacios se reservaron rápidamente hasta febrero y el sitio web comenzó a experimentar interrupciones intermitentes.

Cleveland Clinic también anunció que la instalación ofrecería vacunas a los miembros del público que cumplan con ciertos criterios, incluso tener 65 años o más, así como a los socorristas y aquellos con afecciones médicas de alto riesgo.

Los maestros del sur de Florida han expresado su preocupación de que no se priorice a los educadores para las vacunas

Los superintendentes de las escuelas públicas de Miami-Dade y Broward han dicho que apoyan la idea de que se dé prioridad a los maestros para las vacunas, pero hasta ahora, las autoridades estatales no indican que esto suceda

“No se habla de que los maestros ocupen los primeros lugares de la lista para recibir las vacunas. Eso no tiene sentido ”, dijo Jen Kaelin, quien enseña en la Academia Jose Marti MAST en Hialeah. "O éramos trabajadores esenciales entonces, lo que significa que ahora somos trabajadores esenciales, o nunca fuimos trabajadores esenciales y las escuelas no deberían haber abierto".

Kaelin fue uno de los varios maestros que hablaron con NBC 6 sobre la frustración de los educadores de que no se los considere trabajadores extremadamente vulnerables cuando se trata de recibir la vacuna.

"Definitivamente ha habido una preocupación, un pequeño pensamiento en la parte de atrás de mi cabeza: ¿es este un lugar peligroso para mí?" dijo Eric Garner, profesor de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, con respecto a sus clases presenciales.

“Entonces, para mí, la vacuna es al 100%, estoy al cien por cien. Quiero la vacuna. Si pudiera conseguirlo hoy, estaría en la fila, pero esperaré mi turno porque hay personas que son trabajadores de primera línea lidiando con esto directamente, cara a cara, y lo necesitan primero ", agregó Garner.

Para solicitar información sobre la reserva de una cita:

Mount Sinai Medical Center: llame al (305) 674-2312 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. durante la semana, o entre las 8 a.m. y las 1 p.m. los fines de semana. La línea no estará operativa el 1 de enero. No se aceptan visitas sin cita previa y los pacientes deben traer una identificación emitida por el gobierno a la cita.

Cleveland Clinic: llame al (954) 659-5950 para obtener más información sobre cómo programar una cita.

Broward Health Medical Center: las citas se reservan actualmente hasta febrero. Vuelva al portal de vacunas en línea del condado de Broward el próximo mes para ver más vacantes, o llame a la línea Nurse Connect de Broward Health al (954) 759-7500 para obtener más información.