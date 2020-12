Primera dosis de la vacuna de Moderna comenzó en el Broward Health

Sólo desde el día de ayer se han realizado 5 mil citas. Han recibido más de 100 mil llamadas y más de 30 mil correos electrónicos. Cifras realmente abrumadoras.

Este miércoles el hospital Broward Health, inició su plan de vacunación contra el COVID-19. Comenzó a suministrar las dosis de Moderna a los pacientes mayores de 65 años y al personal médico del centro de salud.

Aldo Calvo, Director Médico de Servicios Ambulatorios, del Broward Health, dice:

“En este momento 150 más o menos. Quisiéramos hacer más pero solo tenemos 150 por individuo”.

Uno de los pacientes en recibir la vacuna nos cuenta cómo se siente y cómo fue el proceso de atención.

“Cuando vine el proceso fue muy bueno, muy diligente, todo en orden y estamos muy agradecidos que el Broward Health nos haya ofrecido y nos haya facilitado la vacuna, por la edad que tenemos tanto mi esposa como yo pues nos sentimos bien complacido de que hayamos sido del primer grupo en recibir la vacuna”, dice Efrén Hernández, un paciente.

En conferencia de prensa la administración de este centro de salud informó que, debido a la gran demanda de la comunidad, este centro de salud ha alcanzado su capacidad de vacunación hasta febrero de 2021.

“Tenemos suficientes vacunas para facturar hasta el final de febrero, pero no más allá además de eso cuando uno habla de capacidad no hay que pensar no solo en la vacuna en si sino la persona”, dicen en el hospital.

Las personas que son elegibles para recibir la vacuna deben llamar a Broward Health al 954-759-7500 para ser examinados y programados. El centro de llamadas está abierto de 8 a.m. a 5 p.m.

El sitio web de registro del Departamento de Salud de Florida en el condado de Broward está experimentando problemas. Se recomienda consultar con frecuencia este sitio web que está trabajando para reanudar la programación en las próximas semanas. Las vacunas estarán disponibles sin costo alguno, solo con cita previa.