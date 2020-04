Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es viernes 17 de abril y estas son las cinco noticias más importantes del día:

1. Desde hoy, 26 bibliotecas del condado Miami-Dade se unen a la lucha contra la crisis médica y económica, al ofrecer servicio de impresión de planillas de solicitud a varios programas de asistencia para la comunidad. Será todos los días de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y para saber qué biblioteca está más cerca de su casa, llame al 305-375-2665.

2. El presidente Donald Trump anunció un plan por fases para ir reabriendo el país. Por su parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, insiste en mejorar el servicio de atención a personas afectadas con el apoyo de la Casa Blanca.

3. Tras semanas de fallas en la página web del Departamento de Oportunidad Económica, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que eliminará el requisito que obliga a certificar cada dos semanas que la persona continúa desempleada, que al parecer es uno de los problemas. Dijo que se hizo una inversión para arreglar las fallas de la página web y el centro de llamadas.

4. Ante la avalancha de noticias falsas, la Organización Mundial de la Salud desmintió que beber alcohol ayude a prevenir el contagio de coronavirus. Por el contrario, la empeora, debilitando el sistema inmunológico. Por eso, la OMS recomendó restringir su venta e ingesta durante la cuarentena.

5. Terminamos con este concierto, un especial de canciones de películas de Disney. Artistas como Ariana Grande y Luke Evans, entre otros, fueron los encargados de llevar la magia a millones de hogares. Pero la sorpresa fue Beyoncé, quien se grabó cantando 'When you wish upon a star' de Pinocho, y al finalizar se despidió con un emotivo mensaje de esperanza y fe.

