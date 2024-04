Juicio a ex comisionado Joe Martínez se detiene por moción para reemplazar a jueza

Antes de que concluyera el primer día de la selección del jurado para el ex comisionado de Miami-Dade Joe Martínez, la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito ordenó detener los procedimientos.

El anuncio se hizo después de que Martínez pidiera remover a la jueza Lody Jean, quien preside el caso.

“Sin aviso previo, la corte paró la audiencia y me conminó a acercarme al estrado. Me sentí con aprehensión y no entendía por qué", escribió Martínez en la moción para descalificar a la jueza, argumentando que actuaba de manera hostil. "Creo que la jueza pretendía ponerme en la cárcel".

Martínez se refiere a una audiencia del 5 de abril, cuando la jueza Jean le pidió al acusado que se acercara.

Martínez estaba sentado en la galería junto con su esposa, mirando la audiencia. En ese momento no había jurados presentes.

En una grabación obtenida por Telemundo 51, se escucha a la jueza pidiéndole a Martínez que se acerque.

“¿Se acaba de sentar?", preguntó la jueza.

“No", respondió Martínez.

“Ha estado agitado antes", dijo la jueza. "No puedo meterme en las mentes de los jurados... porque si el jurado no nos dice lo que están pensando y lo toman en contra suya, entonces eso es negativo para usted en cualquier deliberación que vayan a tener".

Martínez, quien fue arrestado en agosto del 2022 por cargos de compensación ilegal y conspiración para cometer compensación ilegal, cree que esta interacción muestra que no recibirá un juicio justo con esa jueza.

Según la orden de arresto, los cargos tienen su origen en un dinero que Martínez presuntamente recibió a cambio de ayudar al dueño de un supermercado que tenía problemas relacionados con unos contenedores.

La orden indica que Martínez aceptó tres pagos de $5,000 del dueño del supermercado a cambio de su asistencia con los cargos y las multas, así como su ayuda en la redacción de legislación para enmendar una ordenanza y permitir un contenedor de almacenamiento en propiedades de menos de 10 acres.

Se esperaba que los argumentos iniciales del juicio comenzaran esta semana, pero ahora la moción de Martínez para descalificar a la jueza será escuchada por la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito, que debería tomar una decisión la próxima semana.

Si la corte de apelaciones determina que la jueza debe seguir presidiendo el juicio, se reanudará la selección del jurado.