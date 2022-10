Gran presencia de hispanos en las labores de recuperación tras paso de huracán Ian por Florida

FORT MYERS.- La mano de obra hispana ha sido fundamental en las labores de rescate y reconstrucción de todo el desastre dejado por el huracán Ian en el suroeste de Florida.

Los equipos de trabajo del condado Lee y el país no se dan abasto por la dimensión de lo ocurrido en el área de Naples y Fort Myers.

Comunidades irreconocibles, con montañas de escombros, vehículos arrastrados por el mar a la Bahia y botes lanzados en las calles como si fueran de papel, ese es el panorama, en el que una comunidad ha puesto manos a la obra, dispuesta a reconstruir el desastre que dejó Ian. Se trata de los hispanos.

Se ven muchos de ellos trabajando en cada esquina. Un ejemplo de esa presencia es un grupo de cubanos dedicados a la remodelación de interiores que se ha dedicado a ayudar a las labores de remoción de escombros e inicio de la reconstrucción.

Javier Jorges, un trabajador cubano cuenta su experiencia. “Sí ha generado oportunidades de trabajo, tú lo estás viendo, hay que recoger todo, hay que hacer mucho trabajo de construcción”, dice.

“Nosotros a ayudar y a echar pa´lante, ¿qué más vamos a hacer?”, agrega Humberto Garcia, otro de los que se encuentra en la zona.

Kari Orbeiza, una trabajadora cubana, aún se manifiesta sorprendida por lo ocurrido. “Vaya, así, como lo estoy viendo nunca lo he visto, nunca hemos visto algo así. Porque en Cuba ha habido desastres, pero no así como esto”.

Paradójicamente el desastre les ha regalado una oportunidad de generar ganancias, pero la situación en el área los golpea emocionalmente. María, una mujer de Guatemala se dedica a la limpieza y solía disfrutar las playas de Fort Myers en familia.

“Este no es el Fort Myers que yo conocí (…) ya lloré muchas veces, me siento muy triste. Es más difícil mirar todo esto y me siento triste por la gente que perdió la vida”, señala María Antonia Galazaca.

Joel, quien tiene su propia compañía de limpieza, admite que hay una oportunidad de generar más empleos porque hay mucho trabajo por hacer.

“Entre tanta desgracia, oportunidades hay bastante, demasiada, hace falta mucho ayuda, vengan a ayudar, aquí los esperamos”, señala Joel Jiménez.

Por supuesto la demanda ha hecho que incremente el pago. “Están pagando entre los 20 y 21 dólares la hora. Yo me siento bien en el sentido que hay trabajo, pero me siento mal al ver todo lo que sucedió”, dice Jorges.

Y para Roberto, un hombre de Guatemala, quien hace mantenimiento de piscinas, más que una oportunidad, lo sucedido le ha regalado un propósito.

“Ahora me siento más orgulloso de ayudar a toda la gente, que tenemos que recibir las llamadas y tenemos que ayudarles en lo que podamos”, señala Roberto Corcuera.

Al final del día todos estos trabajadores hispanos sienten el dolor que atraviesan quienes lo perdieron todo.

“Se les ve los rostros de tristeza, se nos llenan los ojos de lágrimas cuando vemos a las personas y nos llaman pidiendo ayuda, agrega Corcuera.

“Nosotros también contentos de poder ayudar, no solamente por el dinero, sino que estamos haciendo algo bueno”.

Estos trabajadores nos contaban que están cumpliendo horarios de hasta 17 horas diarias y están dispuestos a ayudar con tal de volver a ver la belleza de lugares como la playa de Vanderbilt, donde se encontraban este jueves, y que quedó sumamente afectada.