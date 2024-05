Gran Premio de Miami: conoce las calles que estarán cerradas por la carrera de Fórmula 1

La emoción de la Fórmula 1 se apodera de Miami esta semana con la sesión de prácticas que inicia el viernes, previo a la clasificación del sábado y la carrera del Grand Premio, que se realiza el domingo.

Debido al circuito que bordea el Hard Rock Stadium, varias calles serán cerradas desde el jueves, incluyendo las rampas de salida de la autopista Turnpike.

El listado de calles afectadas, según compartieron las autoridades de Miami Gardens, son las siguientes:

Jueves 2 de mayo

- Desde la autopista Turnpike, rampa de salida 2X en sentido sur: permanecerá cerrada desde las 8:00 a.m. hasta el domingo a las 10:00 p.m.

- Desde la autopista Turnpike, rampa de salida 2X en sentido norte: permanecerá cerrada desde las 8:00 a.m. hasta el domingo a las 10:00 p.m.

- Acceso a la autopista Turnpike y rampa en sentido sur: permanecerá cerrada desde las 8:00 a.m. hasta el domingo a las 10:00 p.m.

- Acceso a la autopista Turnpike y a la calle NW 199th: permanecerá cerrada desde las 8:00 a.m. hasta el domingo a las 10:00 p.m.

Viernes 3 de mayo

- Todas las rampas de salida 2x y los accesos a la autopista Turnpike estarán cerrados

- La calle NW 199th y avenida NW 27th: estarán cerradas desde las 6:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.

- La calle NW 199th y NW 14th Ct: estarán cerradas desde las 6:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.

Sábado 4 de mayo

- Todas las rampas de salida 2x y los accesos a la autopista Turnpike estarán cerrados

- La calle NW 199th y avenida NW 27th: estarán cerradas desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

- La calle NW 199th y NW 14th Ct: estarán cerradas desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

Domingo 5 de mayo

- Todas las rampas de salida 2x y los accesos a la autopista Turnpike estarán cerrados

- La calle NW 199th y avenida NW 27th: estarán cerradas desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

- La calle NW 199th y NW 14th Ct: estarán cerradas desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.