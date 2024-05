Alex Otaola, el influencer candidato a la alcaldía, habla de sus aspiraciones políticas y su polémica con Sasha Tirador

En un escenario político lleno de tensiones y controversias, emerge la figura del cubanoamericano Alex Otaola, un influencer que desafía las convenciones y busca conquistar la alcaldía del condado Miami-Dade.

Otaola es un aspirante atípico, que, rodeado de guardaespaldas y sin dominio del inglés, se presenta como un agente de cambio dispuesto a transformarlo todo. A pesar de carecer de experiencia política, Otaola no escatima esfuerzos para ganarse el respaldo de la comunidad, convocando manifestaciones y mostrando su confianza en que puede llegar a la alcaldía.

"Es algo en un mundo en el que yo no me visualizaba. No, no, no realmente no formaba parte de mis planes", asegura Otaola.

A los críticos que dicen qué el se ha metido en algo de lo que no sabe nada, les responde:: "¿cómo saben que no sé? ¿Cómo saben que no sé? Eso es. Es una. Es una subestimación".

Otaola enfrenta críticas y cuestionamientos sobre su incursión en la arena política. Algunos lo ven como un elemento disruptivo, mientras que otros lo apoyan.

En sus propias palabras, se define como un "outsider" que desafía el establishment político y reclama su derecho a representar a la gente del condado Miami-Dade. Su estilo directo y sin filtro lo ha convertido en una figura capaz de generar controversia con sus declaraciones y acciones.

Ante la pregunta de por qué no ha recibido el apoyo de los políticos cubanoamericanos que él ha apoyado, dice:

"Porque yo no soy un político, porque yo soy un outsider, porque yo voy a entrar en un mundo que les corresponde a los apellidos. No, no, no, no, no, ni lo pido ni lo espero. Yo quiero llegar a la alcaldía del Condado Miami-Dade con el voto de la gente".

En su camino hacia la alcaldía, Otaola se enfrenta a obstáculos y detractores, entre ellos la consultora política Sacha Tirador. Sus enfrentamientos públicos, especialmente en las redes sociales, han causado revuelo.

"Sacha Tirador es Sacha Tirador desde que él andaba beneficiándose de la Revolución cubana en su carrera en Cuba", die Tirador de Otaola. A lo que Otaola responde: "No siento que Sasha sea un problema. Básicamente. Yo creo que es una persona que ha sido desplazada de la política y ella está tratando, enganchándose a mi campaña, de recuperar algún tipo de credibilidad".

A pesar de las críticas y los ataques, Otaola se mantiene firme en su determinación de alcanzar la alcaldía. Su mensaje resuena entre aquellos que buscan un cambio radical en el liderazgo del condado Miami-Dade, mientras que sus detractores lo ven como una figura polarizante y controvertida.