Francis Suárez inicia campaña en California: “necesitamos un líder que pueda conectar con todos”

LOS ÁNGELES.- El alcalde de Miami, Francis Suárez, comenzó oficialmente este jueves su campaña para las primarias republicanas de cara a los comicios presidenciales de 2024 con críticas a las políticas migratorias, fiscales, de seguridad y relaciones con China del actual gobierno estadounidense.

Suárez, de 45 años y por ahora el único candidato hispano, arremetió contra lo que considera la ausencia del gobierno ante una "fallida" política migratoria, la inflación y las relaciones con el gigante asiático, al señalar que "China no es nuestro socio sino nuestro adversario".

"Lo que hemos hecho en Miami, debemos hacerlo en Estados Unidos", manifestó el republicano durante un discurso en la biblioteca presidencial Ronald Reagan, en Simi Valley, al noroeste de Los Ángeles, tras anunciar en la mañana oficialmente su candidatura a través de un video.

El hijo del primer alcalde cubano de Miami, Xavier Suárez, quien también estuvo presente en el auditorio, recorrió en su primer discurso de campaña las que considera sus políticas exitosas, como las "más bajas tasas" impositivas, la reducción de la criminalidad y la mendicidad, de 6,000 habitantes de la calles a tan solo 608, según dijo.

Sin nombrar al presidente de EEUU, Joe Biden, aseguró que busca hacer lo mismo de Miami en todo el país al considerar que la administración actual ha fallado.

El alcalde, quien en ningún momento nombró al expresidente Donald Trump ni al gobernador de Florida, Ron DeSantis, los aspirantes que lideran las encuestas para las primarias, dijo que "la unidad es más importante que las divisiones".

Suárez invitó a emular las políticas del expresidente Ronald Reagan (1981-1989), para restaurar la fuerza y la confianza del país, y señaló que "Miami es un ejemplo del legado" del republicano.

Con el ingreso a la campaña del alcalde de Miami, que presumió de su elección en 2017 y reelección en 2021, con cerca del "80 %" de los votos, ya son trece los contendientes republicanos que han confirmado sus candidaturas.

Al final del discurso, el alcalde dijo en español que "necesitamos un líder que se pueda conectar con todos los americanos (estadounidenses) e inspirarlos".

El hispano recordó así que el miércoles presentó los documentos de su candidatura ante la Comisión Federal Electoral (FEC) para entrar en la competencia.

Lo hizo un día después de la lectura de cargos federales penales en Miami contra el expresidente Trump por mantener documentos confidenciales en su mansión de Florida, de los que se declaró "no culpable".

Esta mañana, Suárez, nacido en Miami, lanzó un video en el que presentó su lema de campaña "It's time we get started" ("es hora de que empecemos").

Antes de su primera elección como alcalde en 2017, el hispanos fue comisionado (concejal) de la ciudad de Miami durante ocho años.

Su padre, Xavier Suárez, fue el primer alcalde de Miami nacido en Cuba, al elegirse en 1985, y fue reelegido varias veces, aunque su última victoria en 1997 fue anulada luego de una investigación por fraude electoral.