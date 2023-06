Trump recauda dinero para su campaña y lidera la carrera por candidatura republicana tras ser acusado

Un día después de la audiencia de Donald Trump en una corte federal de Miami, el expresidente amaneció con más millones para su campaña y más apoyo entre los republicanos.

La campaña de Donad Trump informó que a pocas horas después de declararse no culpable de 37 cargos criminales sobre su manejo de documentos clasificados, el expresidente recaudó dos millones de dólares para su campaña, y durante el evento en New Jersey habló sobre Miami: “Les digo me acabo de ir de Miami y nunca he visto amor en las calles como allí”.

Inmediatamente después de la audiencia en la corte federal de Miami, Donald Trump fue recibido como un verdadero héroe en el restaurante Versailles, un lugar icónico para el exilio cubano del sur de Florida.

Al comisionado Kevin Marino Cabrera, quien trabajó la campaña de Trump en Miami-Dade no le soprende esta subida en la recaudación.

“Lo que le puedo decir es que la comunidad hispana siempre lo ha apoyado ahí y nuestra comunidad viene de países que hemos visto cosas como estas que un presidente actual trata de encausar encarcelar a un expresidente o un futuro presidente”, precisa el comisionado Marino.

“Un gran jurado solo ve un lado y por eso él está mirando hacia delante cuando un jurado de personas como tú y como yo miran la verdad y saldrá absuelto”, reafirma Kevin Marino Cabrera.

Mientras que los activistas demócratas apuntan a la seriedad de estos cargos en particular y señalan que pudieran venir otros encausamientos.

“Las personas que yo conozco están insultados por lo que llaman un abuso por parte del departamento de justicia de Joe Biden y por eso van a seguir dándole su apoyo”, remarca Kevin Marino Cabrera.