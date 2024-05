Madre con dos hijas desalojada tras quedarse sin empleo y no poder pagar la renta

Virgen María Collejo, es una madre que se encuentra en una situación desesperada, después que el pasado 12 de marzo sufrió un accidente que dejó su carro, su principal fuente de ingresos, fuera de servicio.

"El seguro lleva desde el día 12 a la fecha de hoy con mi carro", dice. Para ella, conducir para Uber era más que un trabajo, era la forma en que sustentaba a sus dos hijas, una niña de un año y otra de siete.

Con el dinero que ganaba, Virgen pagaba la renta y mantenía a su familia. Sin embargo, cuando llegó el mes de abril, se encontró en una situación desesperada.

"Ya no tuve otra opción que pedirle que se pusiera la mano en el corazón", cuenta con tristeza. Pero su casero no mostró compasión y se negó a utilizar el dinero que ella le había entregado como fondo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El desalojo se volvió inevitable. La policía llegó tres días después de la fecha en que debía pagar su renta para ordenarla salir de la casa que había sido su hogar. En un video desgarrador, se la ve enfrentando la realidad de quedarse sin techo, y sin saber qué camino tomar.

La historia de Virgen llegó a oídos de Dairon Cano, quien decidió compartirla en redes sociales. La respuesta fue abrumadora: la generosidad de desconocidos permitió que ella y sus hijas pudieran refugiarse en un hotel. Personas solidarias se acercaron con alimentos y ayuda.

Sin embargo, Virgen quiere trabajar, desea una oportunidad para salir adelante. Ha tocado muchas puertas en busca de empleo, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta positiva. "Que me ayuden. Yo voy a estar eternamente agradecida. Que me ayuden, que yo no voy a defraudar a todas estas personas que me están ayudando", asegura.