Evacúan dos escuelas en Broward por supuesta amenaza de bomba

Dos escuelas en Davie fueron evacuadas este lunes como medida de precaución debido a una supuesta amenaza de bomba, según informó la oficina de Escuelas Públicas del condado Broward (BCPS, por sus siglas en inglés).

La policía de Davie había señalado en sus redes sociales que se encontraba en la escena de un incidente sospechoso poco antes de la 1:00 p.m. en la escuela Nova High. Como medida de precaución ambas escuelas (High y Middle) fueron evacuadas, según informó la policía.

De acuerdo con BCPS, todos los estudiantes y el personal estaban a salvo y la escuela estaba siguiendo todos los protocolos.

Davie Police Officers are currently on scene of a suspicious incident at Nova High. As a precaution, both Nova High/Middle School have been evacuated. At this time we are checking to ensure the safety of students and staff. Updates will be given as soon as they become available. pic.twitter.com/PdWQosm8km