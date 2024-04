Familiares dan actualización sobre condición de tercera víctima del accidente fatal en Hialeah

La familia de las mujeres fallecidas el pasado martes en el accidente mortal en Hialeah se pronuncian tras la noticia de que el adolescente acusado por la policía de causar el fatal choque, se encuentra en su casa bajo arresto domiciliario.

"Nuestra familia está rota. Mi hermana, mi tía, dos seres humanos que nos fueron arrebatados muy rápido de una manera violenta, pero prevenible", dijo Yipsy García, hermana de la fallecida Yarina García.

El sábado muchas personas se juntaron en la escena del accidente, en 400 SE 5th Street en Hialeah a acompañar a los familiares en su duelo y presentar sus respetos ante las fallecidas, Yarina García Hernández, de 39 años, y su tía, Gloria Hernández Molina, que tenía alrededor de 70.

"Ella era una excelente mujer con un excelente corazón, no tenía problemas... quiero asegurarme que esto no le pase a otra familia", dijo Yipsy.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Nos sentimos destrozados", dijo Bob García, padre de Gloria y esposo de Liliana Hernández Molina, quien también iba en el auto con su hija y hermana. Según sus familiares, aún permanece en el hospital.

“En unos segundos, me quitaron la vida de mi hija y mi cuñada que era como mi hermana...después de eso mi esposa está grave en el hospital y no sabemos si se va a salvar”, dijo Bob. “A ese niño usted lo puede meter en una incubadora, mandarlo para la luna o darle 10 millones de años de cárcel, pero no me van a devolver a mi hija”.

"Que haya un juicio justo y si es verdad que él es culpable, que pague por eso o si los padres", agregó Bob.

El adolescente de 15 años se encuentra en su hogar con un grillete electrónico.

Según las autoridades, el conductor de 15 años del otro automóvil había salido a pasear en el automóvil de sus padres con amigos cuando ocurrió la colisión.

La Policía de Hialeah confirmó el jueves que el adolescente fue arrestado por dos cargos de homicidio vehicular y tres cargos de manejar sin licencia, causando muerte o lesiones en relación con el choque.

Según la policía, los investigadores descubrieron que dos segundos antes del impacto, el adolescente conducía a 83 millas por hora en una zona de 30 mph.

En el lugar del accidente el viernes, el padre de Hernández colocó flores y otro miembro de la familia habló sobre el adolescente.

"Esto no puede quedarse así", dijo Osmeide Rodríguez, quien perdió a su madre en el accidente. "Sabemos que es menor de edad, pero era lo suficientemente mayor como para saber lo que estaba haciendo".

La policía dijo que los padres del adolescente no tenían idea de que había tomado el automóvil, pero Rodríguez dijo que comparten la responsabilidad.

"Los padres deberían haber sabido dónde iba su hijo", dijo. "Probablemente, no sea la primera vez que hace esto".

Según informaciones, es posible que el caso del adolescente sea trasladado a un tribunal de adultos, donde su castigo podría ser más severo si es declarado culpable.

La policía aún sigue investigando las circunstancias de este trágico incidente.