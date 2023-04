Delta Airlines reinició este lunes los viajes a Cuba

Este lunes pasadas las 9 de la mañana, la aerolínea Delta restableció sus vuelos hacia La Habana con dos salidas diarias. El primero de ellos salió en horas de la mañana y el segundo despegó a las 2 de la tarde.

Delta regresó al mercado cubano en 2016 después de una pausa de 55 años, pero suspendió el servicio en marzo de 2020 tras la declaración de la pandemia de COVID-19.

Yoel Reyes, quien viaja a La Habana con Delta, confiesa: "Me gusta. A mí me gusta viajar con Delta y no soy empleado de ellos ... A mí me parece bien. Yo he viajado con Delta hace mucho tiempo, antes del COVID-19, y me parece que es bastante eficiente, económica y puntual.

A diferencia de su competidor, American Airlines, Delta permite dos maletas en sus viajes a La Habana.

Por su parte, Luis Omar Guillot, dice que "es una opción bastante buena, estoy de acuerdo con ella y me parece bien ... Muy buena. Mejor que American y todas las demás".

Según expertos en la industria de viajes y turismo, el regreso de Delta a La Habana trae algo positivo.y es que "va a haber competencia, que es lo más importante y es el beneficio que vas a tener los clientes que viajen a la isla", remarca Yfraín Villazón, de la agencia de viajes de Miami, Café Travel.

Para fechas similares, American y Delta ya tienen precios equivalentes. Sin embargo, a Delta le quedan por cubrir otros destinos de Cuba, a los que vuelan los charters y American Airlines, luego de que en junio del año pasado se restablecieran los vuelos de aerolíneas comerciales a las provincias cubanas tras una prohibición que la administración de Donald Trump había implementado en 2019.

El analista político Michel Suárez considera que "no había absolutamente ninguna razón para que las personas que viven fuera de la capital del país, que es un territorio en el que sólo habita el 20% de los cubanos, tuvieran tantas dificultades para acceder vía aérea a Estados Unidos".