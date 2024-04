Escenas de caos en las oficinas del IRS en Miami y Plantation

MIAMI - El sábado, los residentes del sur de Florida que buscaban ayuda con sus impuestos se enfrentaron a largas filas en los Centros de Asistencia al Contribuyente (TACs) del IRS en las ubicaciones del centro de Miami y Plantation. Las largas filas crearon escenas caóticas, con la policía de Miami teniendo que intervenir para mantener el orden.

Desde la madrugada, cientos de personas se alinearon, esperanzadas por conseguir una cita para pagar sus impuestos. Un video de Only in Dade muestra una larga fila en el Edificio Federal Claude Pepper en 51 SW First Avenue en el centro de Miami, donde un hombre fue sacado de la fila por la policía.

La gente gritaba que lo sacaran, y los agentes actuaron. La Policía de la Ciudad de Miami confirmó que fueron llamados a la ubicación del centro para ayudar con la seguridad.

Uno de los contribuyentes explicó que no es que lo haya dejado para último minuto, es que hay muchos casos, sobre todo de inmigrantes, que requieren que se presenten en persona con una identificación. Conseguir turno en línea, dijo, es casi imposible.

El IRS estableció los servicios para ayudar a los residentes con sus necesidades fiscales de último minuto, ya que el 15 de abril, el último día para presentar sus impuestos, se acerca rápidamente. Según la página web del IRS, para ofrecer más tiempo para la ayuda en persona, el IRS abrirá muchos TACs a nivel nacional un sábado cada mes en febrero, marzo, abril y mayo para ofrecer ayuda en persona sin una cita.