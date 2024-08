Concesionario de Honda devuelve la esperanza a mujer que perdió su auto en persecución en Miami Beach

Glenda Defas no tenía idea de lo que el destino le deparaba cuando llegó al concesionario de Honda en Davie, creyendo que asistiría a un almuerzo familiar. Sin embargo, lo que recibió fue una noticia que cambiaría su vida. Durante 11 días, Glenda había estado pidiendo un milagro, y esta mañana, lo tuvo frente a sus ojos.

El 13 de agosto, Glenda sufrió una experiencia devastadora cuando un delincuente le robó su vehículo y lo destruyó por completo durante una persecución policial en Miami Beach.

"No puedo trabajar si no tengo un carro. ¿Cómo puedo pagar medicinas, la renta, todo? Yo no voy a poder", lamentaba Glenda, cuya vida se vio abruptamente trastornada. Con su hermano discapacitado a su cargo, la situación se volvió aún más desesperante.

Glenda, que no tenía seguro en el momento del robo, quedó sin vehículo y con pocas esperanzas de recuperarse financieramente. En medio de su angustia, su fe estuvo inquebrantable, y la respuesta llegó de una manera inesperada.

El concesionario Honda en Davie, conmovido por su situación, decidió devolverle la alegría y la esperanza, entregándole un nuevo vehículo.

"Me dijeron que venía a una comida para mi hija, pero ahora resulta que estoy aquí con un carro", dijo Glenda, visiblemente emocionada al recibir las llaves del coche.

De lo que quedó tras el accidente, Glenda solo pudo recuperar su Biblia, un símbolo de la fe inquebrantable que mantuvo durante todo el proceso.

El sospechoso, Savalas Cigar, está ahora tras las rejas, mientras que Glenda, con el corazón lleno de gratitud, se marcha a casa manejando su nuevo vehículo. "Me encanta, está bonito, el color, los asientos de cuero, todo. Tiene hasta techo solar", expresó con alegría.