Aranceles de Trump sacuden negocio de juguetes: “Tal vez no haya 30 muñecas, solo 4”

El presidente Donald Trump reconoció lo que muchos minoristas venían temiendo: su política de aranceles a productos importados, especialmente desde China, podría derivar en estanterías menos surtidas y precios más altos para los consumidores estadounidenses. Incluso los más pequeños podrían notarlo… en forma de menos muñecas.

En una reciente reunión, el mandatario sugirió que si antes un niño tenía 30 muñecas, tal vez ahora tendrá solo dos. Lo dijo sin rodeos, al admitir que los nuevos impuestos a las importaciones podrían impactar directamente en el bolsillo de las familias estadounidenses. Y mientras Washington debate sobre economía global, Isaac Bendrao, propietario de la tienda de juguetes Learning Express en Aventura, ya lo siente en carne propia.

“Alrededor del 80% de nuestros productos vienen de China”, explica mientras señala estantes llenos de juguetes, juegos educativos y artículos de temporada. “Cuando desaparezca la exención conocida como mini-mis, que protegía de aranceles a importaciones de bajo valor, muchos de nuestros proveedores nos van a trasladar el aumento de costos”.

Y no es una diferencia menor. “Si algo les costaba 100 dólares y ahora les cuesta 245, no me lo van a seguir vendiendo al mismo precio”, dice. Para Isaac, eso significa tomar decisiones difíciles. Su respuesta ha sido anticiparse: “Compramos todo lo que pudimos con los precios actuales antes de que entren los aumentos”.

Trump insiste en que su política comercial es necesaria para presionar a China y equilibrar la balanza. “Ellos están teniendo serios problemas. Sus fábricas no están haciendo negocios”, dijo en la mencionada reunión, donde también trató de calmar los temores de recesión. Sin embargo, analistas como el economista Daniel DiMartino no son tan optimistas: “La economía probablemente se desacelere aún más en el segundo trimestre. Si el presidente decide reducir los aranceles, podríamos ver estabilidad, pero eso aún está por verse”.

Mientras tanto, en esta juguetería al norte de Miami, el dueño sigue apostando a su comunidad. Lleva 15 años en el negocio y no piensa rendirse. Cree que parte de su éxito está en mantener los precios lo más estables posible, a pesar del contexto.

“Tal vez 30 muñecas es demasiado”, dice entre risas. “Pero si una niña quiere tener 4 o 5, que tenga sus 4 o 5. Yo haré todo lo posible por mantener esos precios”.

El juego, claramente, no ha terminado. Pero para muchos comerciantes locales, las reglas están cambiando más rápido que nunca.