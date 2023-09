Candidato a Comisión de Miami denuncia supuesto acoso

Miguel Ángel Gabela dice haberse mudado a un apartamento en el segundo piso de una propiedad del, luego que la Comisión de Miami aprobara nuevas líneas divisorias para los distritos electorales de la ciudad y dejara fuera del Distrito 1 a su hogar desde hace 35 años.

Miguel Ángel Gabela- Candidato a la Comisión, dice:

“Ok me sacaste de mi casa, me hiciste una trampa política, pero mira ahora yo voy a cumplir y mudarme a mi otra casa que está en el medio de Allapattah para ver que van a inventar”

Gabela dice que en la tarde de ayer fue a la oficina del secretario de la ciudad para someter la nueva dirección. Dos horas después su inquilina lo llamó para decirle que habían llegado unos hombres a la propiedad

“Uno de los señores le dijo que era policía y le enseñó un badge y el otro señor le dijo que él era investigador privado”.

Jennifer Regalado se encontraba en el trabajo hoy pero ayer grabó este testimonio Dice que había 5 autos frente a la casa y preguntaron donde vive Gabela.

“Si es que él duerme allá tras, él no duerme aquí y entonces me dijeron porque eso está abandonado, él vive allí si él duerme ahí”.

Dice que se marcharon y poco después las cámaras de seguridad del hogar original de Gabela captaron a un hombre tomando fotos de la propiedad y de los autos estacionados.

“Una serie de cosas que se ven que son tácticas para intimidarme”.

Y apunta a Alex Diaz de la Portilla

“Del señor Diaz de la Portilla ya no me sorprende nada porque esta no es la primera vez que me trata de intimidar”.

El empresario colombiano Marvin Tapia también se ha presentado como candidato para el Distrito 1 de la Comisión.

El secretario de la ciudad dijo no poder hablar en cámara, pero me aseguro que él no compartió la dirección con nadie. Le pedimos comentarios al comisionado Alex Diaz de la Portilla y no ha respondido y a la policía de Miami preguntamos SI enviaron agentes a esa dirección y estamos esperando repuesta.