Arrestan hombre que grabó por debajo del vestido de una mujer en una panadería de Hialeah

Empleados de una panadería de Hialeah dijeron fuera de cámara que efectivamente todo comenzó dentro del local, pero el altercado se trasladó al estacionamiento cuando el esposo de la víctima se dio cuenta de que el sospechoso la estaba grabando.

Un pertubador crimen -según las autoridades-, fue cometido por Tony Adrian Sánchez. “Se le acusa del acto de voyerismo a una persona de 19 años o mayor”, le dijeron en corte de fianza.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:15 de la tarde del sábado en la panadería Vicky ubicada en el 860 del sureste con la calle 8 en Hialeah. El reporte del arresto indica que el hombre de 38 años grabó con su teléfono a una mujer por debajo de su vestido.

Laura Herrera, quien trabaja en el área, cuenta que “el esposo de la señora se dio cuenta que lo estaba grabando y reaccionó de una manera poco brusca con el señor y tuvieron una pelea … y buscaron a la policía”.

Cuando los agentes de la policía llegaron al lugar encontraron al acusado, la víctima y su pareja quien tenía el posesión el celular que el sujeto usó para grabar el video. Las personas que trabajan cerca dicen que ya habían visto a Sánchez en la zona.

“Lo he visto aquí si, lo he visto, ha pasado por aquí 3 veces. Y si no me equivoca el sábado si lo vi pasar por aquí. No pensé nunca que fuera a ser él”, precisa Laura Herrera. “Eso no se debe hacer. Debe respetar a las mujeres. No somos un objeto. Somos humanos”.

Al ser confrontado por oficiales del orden, el acusado dijo no haber grabado nada pero al revisar su carpeta de fotos eliminadas, había un video que violaba la privacidad de la mujer.

El acusado se encuentra en la cárcel TGK del condado y enfrentando un cargo por voyerismo. Ahora tendrá que permanecer recluido debido a que violó las reglas de probatoria que tenía impuestas por otro caso por el que antes había sido capturado.